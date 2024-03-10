Казахстан активно поддерживает Беларусь в качестве кандидата в члены ШОС – Утюпин

В понедельник, 4 марта, Президент провел встречу с послом Казахстана в Беларуси. Глава государства отметил, что страны имеют большой потенциал для развития отношений. Хотя и без того за последнее время сильно продвинулись в плане совместной торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ: В этом году Казахстан председательствует в ШОС. Как вы считаете, можем ли мы рассчитывать на поддержку Астаны, учитывая, что Беларусь хочет стать полноправным участником этого объединения?

Павел Утюпин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:

Проведение очередного саммита организации планируется в Астане в июле текущего года. В ходе которого, мы надеемся, будет завершена процедура вступления Беларуси в ШОС. Казахстанское председательство в организации активно поддерживает участие белорусской стороны в качестве государства-кандидата в члены организации, и в том числе в работе уставных органов ШОС. Буквально в первом полугодии текущего года белорусские представители планируют принять участие с учетом необходимых процедур во встрече секретарей Совета безопасности, совещания министров обороны, министров энергетики, культуры, других руководителей ведомств. Таким образом, мы достаточно активно были вовлечены в повестку. Мы очень надеемся, что в июле текущего года мы станем полноправными членами этой Организации.