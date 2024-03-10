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Казахстан активно поддерживает Беларусь в качестве кандидата в члены ШОС – Утюпин

10 марта 2024 19:02
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В понедельник, 4 марта, Президент провел встречу с послом Казахстана в Беларуси. Глава государства отметил, что страны имеют большой потенциал для развития отношений. Хотя и без того за последнее время сильно продвинулись в плане совместной торговли, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Токаев планирует визит в Беларусь в третьем квартале 2024-го – Утюпин.

Казахстан активно поддерживает Беларусь в качестве кандидата в члены ШОС – Утюпин-1

Ольга Коршун, СТВ:
В этом году Казахстан председательствует в ШОС. Как вы считаете, можем ли мы рассчитывать на поддержку Астаны, учитывая, что Беларусь хочет стать полноправным участником этого объединения?

Казахстан активно поддерживает Беларусь в качестве кандидата в члены ШОС – Утюпин-4

Павел Утюпин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:
Проведение очередного саммита организации планируется в Астане в июле текущего года. В ходе которого, мы надеемся, будет завершена процедура вступления Беларуси в ШОС. Казахстанское председательство в организации активно поддерживает участие белорусской стороны в качестве государства-кандидата в члены организации, и в том числе в работе уставных органов ШОС. Буквально в первом полугодии текущего года белорусские представители планируют принять участие с учетом необходимых процедур во встрече секретарей Совета безопасности, совещания министров обороны, министров энергетики, культуры, других руководителей ведомств. Таким образом, мы достаточно активно были вовлечены в повестку. Мы очень надеемся, что в июле текущего года мы станем полноправными членами этой Организации.

Павел Утюпин: в Казахстане появится новая линия по производству белорусских тракторов.

# Шанхайская организация сотрудничества # Павел Утюпин

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