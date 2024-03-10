«НАТО потихонечку себя изживает». Почему блок ослабевает и какие проблемы – причина распада?

Грядет ли распад НАТО или же Альянс готовится к полноценной войне с Беларусью и Россией? О том, как европейским элитам стало тошно прислуживать и почему новый президент Соединенных Штатов такое подобострастие может не оценить, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить».

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: Понимаете, прогнозы – дело такое неблагодарное, но в данном случае НАТО потихонечку себя изживает, что бы мы там ни говорили. Нельзя говорить, что завтра его не станет, что оно полностью уйдет с мировой арены, однако ослабление данного блока – реальность, от которой никуда не деться. И то, что в рамках данного блока есть много противоречий, – это реальность.

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:

На самом деле я абсолютно согласен, прогнозы делать так себе, но есть очень много вопросов и среди стран –участников уже нынешнего блока НАТО, потому что огромное количество денег уходит на содержание вот этой общей некой армии. Они там по определенным правилам отдают особый процент на вооружение и так далее. И поэтому внутренние проблемы у них концентрируются. Причем внутри блока НАТО они весьма специфичны. Ну, далеко ходить не надо. Например, тот же кризис беженцев. Ведь некоторые страны, которые входят, по сути, в этот блок НАТО, они по-разному относятся к беженцам из стран Африки, с Востока и так далее. Там очень много политических распрей.

Я вот как раз в Беларуси, когда общался, здесь, на выборах в парламент, в нижнюю палату, спросил итальянцев (страна входит в НАТО, и мне стало интересно). Вообще у них же столько чиновников, у них столько руководителей над обычными гражданами Италии. Я говорю, слушайте, вот эти европейские чиновники, европейские политики, они ваши интересы представляют или что? Ну потому что мне очень интересно, насколько обычному итальянцу, который любит помидор, которому говоришь: кофе латте – а он приносит тебе молоко, чашку кофе и на тебя смотрит, как на дурачка. И он говорит, да нет, вы понимаете, самый большой парадокс вот этой всей мировой западной структуры в том, что люди, которые управляют государствами и реально народами, они не выбраны этим народом. И никто не спрашивал сейчас у итальянцев, хотят они быть в НАТО, хотят они, чтобы над ними была там какая-нибудь гинекологиня, вот эта руководительница в Брюсселе.

Но до истинной демократии, до референдума они никогда не опустятся, потому что, я уверен, ну, какой-то большой процент тех же итальянцев проголосует: «нафиг надо нам это НАТО». Потому что все эти союзы привели к тому, что там весь юг Италии заселен, по сути, вот этими лагерями для беженцев.