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Делегация Ярославской области прибыла в Минск с визитом

12 апреля 2018 08:50
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Новости Беларуси. В Минске с визитом делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот день у российских гостей начался с торжественной церемонии возложения у площади Победы.

Делегация Ярославской области прибыла в Минск с визитом-1

В Минске российская делегация проведет несколько дней. В программе – ряд официальных и деловых встреч, посещение предприятий.

Делегация Ярославской области прибыла в Минск с визитом-4

Напомним, Ярославская область и Беларусь являются давними партнерами. За год уровень взаимной торговли вырос почти в полтора раза, однако потенциал гораздо больше, уверены обе стороны.

Делегация Ярославской области прибыла в Минск с визитом-7

# Беларусь-Россия # Фотофакт

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