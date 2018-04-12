Делегация Ярославской области прибыла в Минск с визитом
Новости Беларуси. В Минске с визитом делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот день у российских гостей начался с торжественной церемонии возложения у площади Победы.
В Минске российская делегация проведет несколько дней. В программе – ряд официальных и деловых встреч, посещение предприятий.
Напомним, Ярославская область и Беларусь являются давними партнерами. За год уровень взаимной торговли вырос почти в полтора раза, однако потенциал гораздо больше, уверены обе стороны.