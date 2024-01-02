Когда и как закончится украинский конфликт? Прогнозы политолога на 2024-й

Спад экономики, угрозы со стороны искусственного интеллекта, инфляция валют – таковы главные новости мировых рынков, которые, согласно исследованию французской компании Ipsos, волновали население Большой двадцатки и Евросоюза в ушедшем году. В среднем 70 % респондентов из 34 стран Запада оценили 2023 год негативно, а 53 % назвали его плохим лично для себя и своих семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако в отношении следующего года оптимизм по всему миру, наоборот, растет. 70 % опрошенных считают, что 2024 год будет лучше, чем уходящий, и связывают это с восстановлением мировой экономики. Как завершить украинский кризис и от чего будет зависеть внутренняя обстановка в Беларуси? Свой прогноз на 2024 год представит Андрей Лазуткин. Как менялся расклад в нашем регионе

Андрей Лазуткин, политолог:

Главное событие, которое поменяло расклад в нашем регионе – это падение правящей партии в Польше. Теперь с помощью Польши будут ломать Венгрию. Ярослав Качиньский и Виктор Орбан, хотя имели разные взгляды на украинский конфликт, были близкими союзниками. Внутри ЕС они формировали такой антилиберальный блок, оба находились под санкциями, им не выделяли деньги, но теперь Венгрия осталась одна. И для американцев Венгрия – это сегодня главная проблема в плане управления Евросоюзом. Все решения в ЕС принимают совместно, по уставу надо одобрение всех стран, и из-за Орбана не получилось профинансировать следующий год войны в Украине. Затраты теперь будут покрывать не из фондов ЕС, а собирать по отдельности в каждом государстве. Но делать это сложно, надо согласие национальных парламентов, нужно обсуждать это с людьми: что это даст, какая будет выгода, если забрать деньги из бюджета, и как это все закончить, а в Европе разные точки зрения на войну. Поэтому американцам проще свалить Орбана и снова выделять деньги через органы Евросоюза, никого не спрашивая. Ну а пока деньги для Украины подвисают, и уже в феврале Зеленскому нечем будет платить зарплаты в госсекторе и пенсии. Это не значит, что денег не будет, их просто временно перекидывают на оборону и выплаты военным. Другое дело, что в Украине 10 миллионов пенсионеров, видимо, их хотят просто убрать: чем ниже уровень жизни, тем больше смертность в этой категории, и тем меньше будет расходная часть бюджета. Пока в тылу проблемы, русские пытаются максимально продвинуться. Но как действует Владимир Путин? В СВО главное правило: увеличение темпа наступления – это увеличение потерь. Поэтому взяли Марьинку, будут продолжать блокировать Авдеевку, но это делается так, чтобы не терять бойцов. Что, в принципе, работает: за два года коалиция, которая поддерживала Украину, стала более рыхлой, и в этом году крепче не станет. Но постоянные удары артиллерией сильно разрушают местность. Поэтому русским не нужно, чтобы такой вал разрушений, как в Марьинке на кадрах, катился до Днепра и вышел к городам-миллионникам. Наоборот, замысел в том, чтобы украинские войска концентрировались вне крупных городов, а бои шли, скажем так, на подступах. Потери Украины – минимум 300 тысяч убитых, инвалидов и пленных

Андрей Лазуткин:

Такая тактика приносит тяжелые потери Украине. До нынешней мобилизации был только грубый расчет по их потерям. Считалось, что более-менее достоверно – это около 300 тысяч, из которых примерно 100 тысяч убитых и 200 тысяч тяжелораненых и пленных. Это минимальная цифра. Но если смотреть по мобилизации, которую они проводят (450 тысяч), то либо реальная цифра потерь выше, либо они на бумаге закладывают туда цифры возможной демобилизации. Люди спрашивают, как они будут кормить, одевать и снабжать полмиллиона дополнительных бойцов на фронте, если Запад не дал им денег. Так они не дополнительные, они просто заместят выбывших за два года, при том же расчетном уровне снабжения. Так что минимум 300 тысяч убитых, инвалидов и пленных – столько стоит враждебная политика в отношении России, которую проводили восемь лет. Уже не говоря о том, что до последнего момента этого можно было избежать, просто убрав натовские базы. А потом на переговорах, когда уже были готовы проекты мирных соглашений. И Александр Лукашенко на каждом этапе, особенно до начала контрнаступа, предлагал переговоры возобновить. Но уже работала логика финансирования, когда год назад, в январе, выделили огромные деньги на контрнаступ, их надо было потратить на мясорубку. И обратной дороги уже не было. Будет ли мобилизация в России? Считается, что в СВО воюет 600-тысячная российская группировка. И если помните, весь прошлый год ставились вопросы, как ее снабжать, чтобы хватало снарядов, дронов, связи, формы и прочего, после того, как провели частичную мобилизацию. Поэтому какие-то новые силы, наверно, будут привлекать, но только тогда, когда под них будут созданы резервы по снабжению. А специфика в том, что для победы нужна артиллерия и снаряды к ней, это фактор номер один, а еще дроны, ракеты, и специалисты. Без этого мобилизация, как в Украине, вообще ничего не даст. Что в украинском конфликте можно считать военной победой?

Андрей Лазуткин:

Второй главный вопрос, который мы задавали весь год: если не будет мирных переговоров и конфликт имеет только военное решение, что в нем считать военной победой? Американцы уже сказали, что поскольку Россия не добилась своих целей в первый месяц, то все остальное – уже победа, то есть сохранение центральной власти в Киеве и ее ориентация на Запад. Но для России победа – это утрата противником воли к вооруженному сопротивлению. И мы привыкли по фильмам мыслить в категориях Сталинграда, Курской дуги, обороны Берлина, после которых наступает победа. Но это конфликт другого типа, без генеральных сражений, на истощение. В идеале надо, чтобы оборона ВСУ сломалась, но когда это будет – неизвестно. А если сохраняется организованное сопротивление, будет медленное движение по укрепрайонам, как сейчас. Россия будет уничтожать там основные украинские силы, чтобы потом не вести бои в городах-миллионниках: Харькове, Одессе, Запорожье, Днепропетровске. Кстати, люди оттуда говорят, что разрушений жилого фонда на самом деле мало, ракетами выбили только административные здания и предприятия, но и то, многие заводы работают до сих пор. А ведь города-миллионники – главный трофей, если можно так сказать, этой войны, то есть крупные промышленные центры, где проживает основная масса населения, а не малые села, за которые все лето шли бои. Война может закончиться после американских выборов

Андрей Лазуткин:

Что здесь самое тревожное? С точки зрения американцев, надо, наоборот, провоцировать гуманитарный кризис в городах, а потом городские бои, чтобы нанести территории максимальный ущерб, если будет угроза ее сдачи русским. Как «Азов» закрывался живым щитом в Мариуполе, все видели. То же самое происходило, например, с городами в Сирии. Хотя это палка о двух концах: когда население своими глазами видит, как воюют их защитники, поддержка резко падает. Так было в Мариуполе, Северодонецке, так было с жителями Бахмута, и так же будет в больших городах. Что в это время происходит в дипломатии? Зеленский искренне не понимает, почему ему уже нигде не рады и даже президент Аргентины его не принял и, издеваясь, подарил подсвечник. Но когда у Зеленского были американские деньги, на которые во всем мире закупали оружие, он был всем нужен. А сейчас все понимают, что это страна, которая может покупать оружие и брать долги только под залог активов – земли, портов, госмонополий. Но все это уже передано американцам, поэтому только они могут снабжать Зеленского в кредит, но по внутренним причинам не хотят. Так что в самом лучшем случае война продлится до американских выборов (и на это явно рассчитывает Россия), но если на выборах победят демократы, война может продлиться и год, и два. Ресурсы у Украины для этого есть, есть люди, предприятия, остается еще советская инфраструктура, и не надо думать, что там все закончилось и остановилось. Задача Беларуси – не стать проблемной точкой для России до конца СВО