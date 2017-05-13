Несмотря на занятость и нагрузку в связи с организацией форума, Си Цзиньпин встретится с Александром Лукашенко

Новости Беларуси. Тем временем наша съемочная группа уже не один день работает в Китае. В Пекине сегодня даже смог развеялся, небо стало ясным. В аэропорту Пекина ожидают первый борт из Минска. Сегодня начинается рабочий визит Александра Лукашенко в Китай. Это уже 10-й по счету – юбилейный. К слову, наша страна первой в Европе и одна из первых в мире начала стратегические отношения с Китаем в рамках проекта «Один пояс – один путь». Китайско-Белорусский индустриальный парк стал флагманским проектом сотрудничества в рамках пояса и пути. «Великий камень» соединяет и развивает не только торговлю, но и технологии

Предстоящий форум станет международным событием наивысшего уровня, организованным Китаем после выдвижения лидером этой страны Си Цзиньпином инициативы «Пояс и путь» в 2013 году.

Пекин не очерчивает стратегию четкими географическими границами, это широкий круг единомышленников. Есть задумка территорию всего Евразийского континента с запада на восток покрыть сетью торговых путей, соединить Европу со Средней Азией и Ближним Востоком. И в этом амбициозном проекте Беларуси уготовано стать одним из важнейших узловых точек. К слову, наша страна задействована в двух ключевых маршрутов нового сухопутного Шелкового пути, Ван Синьли, исполнительный директор «Е-Кинг» (Китай):

У меня очень хорошие впечатления о вашей стране. Самое важное – это социальная стабильность. Люди очень спокойно живут, очень высокий уровень образования населения и ещё важная тенденция – это хорошее развитие экономики.

Здесь в Пекине в эти дни ожидают почти три десятка глав государств и правительств. Руководителей крупнейших международных организаций.

Кроме международной повестки, лидеры обсудят важные для наших стран вопросы торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и гуманитарной сфер. Понятно, что организовывать такой масштабный форум высокого уровня весьма ответственно. Так вот несмотря на занятость и такую нагрузку, Си Цзиньпин встретится с Александром Лукашенко. Китай всегда отличался прагматичностью в продвижении своих интересов, несомненно, политические и личные контакты значимый аргумент в пользу экономического сотрудничества.