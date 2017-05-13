Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Китай

Новости Беларуси. Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Китай. Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск.

В Пекине Александр Лукашенко будет находится по 16 мая.

Здесь он примет участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь». В Пекине ожидают почти три десятка глав государств и правительств. Речь пойдет об углублении и расширении диалога на евразийском континенте.

Ожидается, что на полях международного форума Президент проведет ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами. Запланирована также двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дружбу Беларуси и Китая не зря называют «всепогодной».

Как бы не штормило фондовые биржи мировой экономики, наши страны уже четверть века стойко и конструктивно строят взаимовыгодные отношения.

К слову, наша страна первой в Европе и одна из первых в мире начала стратегические отношения с Китаем в рамках проекта «Один пояс – один путь». Китайско-Белорусский индустриальный парк стал флагманским проектом сотрудничества в рамках пояса и пути.