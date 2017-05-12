В международном форуме «Один пояс и один путь» примут участие 29 глав государств и правительств
Новости Беларуси. 13 мая Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Китай. В Пекине глава государства примет участие в международном форуме «Один пояс и один путь». Ожидается, что на саммите Президент проведет ряд переговоров с зарубежными лидерами, в том числе и с Председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Юруть, СТВ:
В эти дни в Пекине действительно жарко. Если днем столбик термометра превышает отметку в 30 градусов, то уже ближе к вечеру огня на улицах добавляют проблесковые маячки полицейских машин. Накануне форума «Один пояс – один путь» меры безопасности заметно усилены и в аэропорту, и в отелях. Везде рамки, досмотры. Не пройдешь даже с обычной зажигалкой. Это и понятно. Пекин в ожидании высоких гостей.
В настоящее время участие в форуме «Один пояс и один путь» подтвердили 29 глав государств и правительств. Александр Лукашенко в числе первых, кому прислали приглашение на этот саммит. Борт номер один из Минска в Пекине ожидают уже завтра. По самым свежим данным организаторов, в предстоящих мероприятиях примут участие в качестве официальных приглашенных около 1,5 тысяч представителей из 130 государств. В числе участников дискуссии – бизнесмены.
Чжу Тянь, менеджер проекта корпорации «Сюань Юань»:
Данный проект поможет китайским компаниям работать, реализовать деятельность за рубежом. Беларусь очень важна для Китая в этом проекте. Мы хотим работать в Беларуси. У нас уже есть опыт.
К слову, наша страна одна из первых начала стратегические отношения с Китаем в рамках проекта «Один пояс и один путь». Китайско-белорусский индустриальный парк стал флагманским проектом сотрудничества в рамках пояса и пути. «Великий камень» соединяет и развивает не только торговлю, но и концепцию дружбы между странами.
Ло Янь, председатель правления ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС» (Самсе):
То, что касается делового климата в Беларуси, то можно сказать, что в Республике Беларусь стабильная политическая обстановка. Это очень важно для китайских инвесторов, так как между Китаем и Беларусью на сегодняшний день атмосфера общего доверия. Родилась дружба между нашими народами. Это дает гармоничную внешнеполитическую среду инвесторам. Делает их инвестиции безопасными и надежными.
Полную версию интервью смотрите в воскресенье в программе «Неделя». К слову, освещать форум уже зарегистрировались свыше 4 тысяч наших коллег из разных стран мира. Наша съемочная группа аккредитована на ключевых мероприятиях форума. Запланировано, что14 мая председатель КНР Си Цзиньпин выступит с речью на церемонии открытия, после чего – пленарное заседание высокого уровня. Во второй половине дня пройдут шесть параллельных тематических дискуссий. Ожидается, что на полях международного форума Президент Беларуси проведет ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными лидерами.
Ольга Юруть:
На форуме ожидается подписание соглашений о сотрудничестве, а по его итогам опубликуют совместное коммюнике по реализации инициативы «Один пояс и один путь».