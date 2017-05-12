В международном форуме «Один пояс и один путь» примут участие 29 глав государств и правительств

Новости Беларуси. 13 мая Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Китай. В Пекине глава государства примет участие в международном форуме «Один пояс и один путь». Ожидается, что на саммите Президент проведет ряд переговоров с зарубежными лидерами, в том числе и с Председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Юруть, СТВ:

В эти дни в Пекине действительно жарко. Если днем столбик термометра превышает отметку в 30 градусов, то уже ближе к вечеру огня на улицах добавляют проблесковые маячки полицейских машин. Накануне форума «Один пояс – один путь» меры безопасности заметно усилены и в аэропорту, и в отелях. Везде рамки, досмотры. Не пройдешь даже с обычной зажигалкой. Это и понятно. Пекин в ожидании высоких гостей.

В настоящее время участие в форуме «Один пояс и один путь» подтвердили 29 глав государств и правительств. Александр Лукашенко в числе первых, кому прислали приглашение на этот саммит. Борт номер один из Минска в Пекине ожидают уже завтра. По самым свежим данным организаторов, в предстоящих мероприятиях примут участие в качестве официальных приглашенных около 1,5 тысяч представителей из 130 государств. В числе участников дискуссии – бизнесмены.