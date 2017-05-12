Кадровая пятница: какие задачи поставил Президент перед новыми управленцами

Новости Беларуси. Кадровый день у Президента. Новые руководители появились 12 мая в райисполкомах, системе образования и органах внутренних дел. Также назначен помощник Президента – инспектор по Гомельской области. Новых управленцев Александр Лукашенко ориентировал на решение, прежде всего, социальных вопросов. Цены, занятость, зарплата – приоритеты, которые должны оставаться в центре внимания местной власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой зимней весны в этом веке белорусы еще не видели. Последний раз настолько холодными майские праздники были 30 лет назад. Но если для дачника тюльпаны в снегу – что-то вроде экзотики, то аграриям не до шуток. Вот и глава государства, принимая 12 мая решения по кадровым вопросам, в первую очередь интересуется, насколько погода повлияла на темпы полевых работ. Как доложили Президенту, ситуация непростая, но особого вреда снег и заморозки посевам не принесли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конечно, надо оперативно посеять, но не в ущерб качеству. Это касается прежде всего Витебского региона. Но главное не в этом. На злобу дня у нас сегодня витебчане в основном. Нам надо менять севооборот. Не надо мучать людей и самим мучиться, и мучить технологии. Если у нас есть районы в Витебской области, где можно в больших объемах возделывать зерновые культуры (Оршанский, Толочинский, Дубровинский, Витебский районы), то там надо зерновые возделывать, потому что в области все равно должны быть зерновые. В остальных районах в каждом хозяйстве выбирать только отдельные поля для того, чтобы произвести комбикорм для крупного рогатого скота. Все остальное надо отдавать под травы и производить молоко. Александр Лукашенко поручил усовершенствовать структуру сельхозпроизводства в северных регионах. Конкретных действий глава государства ждет от руководителей райисполкомов. Так, к примеру, новые управленцы появятся в Орше, Поставах, Россонах, Ушачах, Чашниках, Шарковщине. Задача для всех общая – повысить уровень жизни людей. Александр Лукашенко:

Основные вопросы, о которых мы постоянно говорим, – это вопросы социальные, которые потянут за собой экономику. Цены, зарплата, занятость. Решая эти вопросы, мы никуда не денемся от модернизации предприятий, от создания новых рабочих мест. Нам придется их создавать, потому что не будет занятости. Ну и, соответственно, заработная плата. Если мы не решим в этом году проблему с уровнем зарплаты, нам будет невозможно работать в будущем. Нас люди вообще не поймут. Поэтому чего бы нам ни стоило: уплотняйтесь, сокращайтесь, экономьте, за это с вас никто не спросит, но за счет экономии, производительности труда мы должны людям дать нормальную зарплату. Помочь им заработать. Поэтому эти три вопроса постоянно будут на контроле. Особое внимание – развитию крупных региональных центров, таких как Орша, Бобруйск, Борисов или Барановичи. Большинство из них – важные железнодорожные узлы. Которые вполне можно превратить в локомотивы развития периферии.

Леонид Пеньковский, председатель Оршанского районного исполнительного комитета:

Основные задачи, поставленные Президентом, и то, что вижу сам – это развитие промышленного потенциала Орши, это занятость населения, выплата заработной платы. Помимо развития сельского хозяйства, надо открывать сегодня новые рабочие места, чтобы занять население и чтобы была достойная заработная плата у людей.

Александр Студнев, председатель Бобруйского городского исполнительного комитета:

Главой государства были поставлены вопросы в первую очередь социальные, вопросы идеологии, вопросы занятости населения. Это основные вопросы, которые необходимо сегодня в городе решать и которым нужно уделить особое внимание. В той же Орше, отмечает Президент, как и во многих других городах не работают на полную мощь культурно-спортивные комплексы. На их базе нет спортивных команд. И это при том, что тренерских кадров в стране хватает. А вообще спортивную сферу ожидают серьезные перемены. Глава государства считает недопустимым, когда в некоторых спортивных федерациях при отсутствии достижений функционеры получают высокие зарплаты. Александр Лукашенко:

Спорта нет, а они сидят, и зарплаты дай бог! Мне не снились такие зарплаты, первому лицу в государстве. И первый вопрос у этого деятеля в интервью: а там не рассчитались с «Динамо» по заработной плате. А условия они выполнили? Они ведь должны были в плей-офф попасть и пройти первый раунд. Они же ведь не прошли. И все – про зарплату. Да отдадим мы зарплату. Ставку надо делать на своих тренеров, ребят, а готовить их надо на местах. Свежего взгляда на подготовку спортивных кадров ждут от нового ректора Белорусского государственного университета физической культуры. Им стал Сергей Репкин.