В Гродно прошёл масштабный велопробег, посвященный 80-летию Великой Победы

В Гродно прошел масштабный велопробег, посвященный приближающейся юбилейной дате Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие, организованное управлением спорта и туризма, стало уже традиционным. Ежегодно к нему присоединяются сотни велолюбителей.

В их числе представители спортивной общественности, а также организаций и учреждений города. В этот раз на старт вышли около 500 гродненцев. Перед заездом они возложили цветы к памятнику воинам-пограничникам, почтив память тех, кто принял на себя первый удар противника.

Елена Имбрис, жительница Гродно:

Я здесь, потому что это очень важно, это отличная идея. Напоминание нам о Победе, которая сложно далась нашему народу 80 лет назад. Это ратный подвиг, мы чтим и помним наших ветеранов Победы. И вот всем возможным составам сейчас мы таким образом выражаем свою благодарность.

Стартовали велосипедисты от памятника воинам-пограничникам, финишировали у Кургана Славы. Протяженность всего маршрута – 10 километров.