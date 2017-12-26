Неформальный саммит СНГ в Ново-Огарево: повестка встречи

Новости Беларуси. Настоящее и будущее Содружества в центре внимания лидеров стран СНГ. Кадры из Подмосковного Ново-Огарево, которое вечером 26 декабря стало площадкой для обмена мнениями президентов 9 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В неформальном саммите СНГ принимает участие и Александр Лукашенко.

Белорусский борт номер один приземлился в российской столице несколько часов назад. Сегодня участники встречи подведут итоги российского председательства в СНГ, а также обменяются мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях. Вероятнее всего, это будут вопросы экономики, а также влияния внешней политики на безопасность стран региона.