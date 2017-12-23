Как открывали почетное консульство Беларуси в Марселе: репортаж «Картины мира»

Экспортоориентированная экономика Беларуси нуждается в рынках для сбыта продукции и в солидных партнерах – не только в новых странах, но и в тех, где вдоволь ступала нога дипломата. В этом смысле даже Франция – непаханое поле. Прованс, Лазурный берег – мечта туриста, а сердце этих романтических краев – Марсель – еще и важнейший экономический центр, в котором интересы Беларуси отныне будет представлять почетный консул. Получив экзекватуру (мандат) почетного консула и государственные символы нашей страны, к работе приступил мсью Фабрис Рауль. С чем ассоциируется Марсель? Портовая жизнь, замок Иф из романа Дюма, «Такси» Бессона и, конечно, гимн Французской Республики – Марсельеза. Теперь и у марсельцев прибавилось ассоциаций с Беларусью.

С этого момента Фабрис Рауль будет представлять интересы Беларуси в Марселе. Его консульский округ охватит 5 департаментов региона Прованс-Альпы-Лазурный берег.

Марсель – рекордсмен по количеству консульств: белорусское стало 75-м в этом городе. Такой дипломатический ажиотаж не удивителен. Город-миллионник – настоящие торговые ворота Европы, крупнейший порт не только страны, но и Средиземноморья, сегодня это один из крупнейших промышленных, научных и культурных центров Франции.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, Посол в Испании и Португалии по совместительству:

Марсэль – гэта найбольш старажытны горад у Францыі і другі па колькасці жыхароў, гэта вельмі важны эконамічны цэнтр. Адкрыццё ганаровага консульства ў Марсэле, безумоўна, будзе спрыяць развіццю міжрэгіянальных адносін паміж нашымі краінами. Эфектыўнасць інстытута ганаровых консулаў падкрэсліваюць, падцвярджаюць выніки дзейнасці ганаровых консульств Беларусі ў Ліоне і Бардо, якія былі адкрыты напрацягу апошніх двух гадоў. Кстати, эффективно Беларусь и Франция сработали в целом в этом году. За 3 квартала товарооборот вырос в полтора раза. Евросоюз – наш второй по значимости торговый партнер. И в этой связи немаловажно, что именно почетных консулов не даром называют «агентами бизнес-влияния».

Фабрис Рауль – авторитетный предприниматель, к мнению которого в марсельской мэрии прислушиваются. В дипломатическом ранге пригодится и французский шарм. Новый консул – знаток мира моды. К ачество белорусского текстиля уже успел оценить. Трижды бывал в нашей стране.

Фабрис Рауль, почетный консул Беларуси в Марселе (Франция):

Немногие компании в Европе знают, какой потенциал имеет Беларусь, и я с удовольствием буду рекламировать вашу страну. Благодаря выгодному географическому положению, вы могли бы быстро доставлять свою продукцию. И сами фабрики впечатляют. Мне кажется, ваше правительство проделало огромную работу по реконструкции и обновлению текстильных производств. И сейчас нужно дать больше информации французскому бизнесу о качестве продукции и возможностях работы с Беларусью.