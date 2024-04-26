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Виктор Хренин принимает участие в совещании глав оборонных ведомств стран ШОС

26 апреля 2024 10:35
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Тема безопасности сегодня, 26 апреля, стала ключевой и на совещании министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Заседание проходит в Астане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В повестке вопросы по военной линии взаимодействия, обсуждение существующих вызовов и угроз, а также мер по их нейтрализации.

Виктор Хренин принимает участие в совещании глав оборонных ведомств стран ШОС-1

Вскоре Беларусь сменит статус наблюдателя при ШОС и станет полноправным участником объединения. Наша страна выполнила все необходимые для присоединения процедуры. Как отметил Виктор Хренин, вместе Беларусь и страны-участницы ШОС станут опорой в деле создания новых систем безопасности в Евразии и мире. Наша страна заинтересована в восстановлении влияния международных организаций по безопасности и сотрудничеству, их эффективной деятельности в сфере предотвращения и разрешения военных конфликтов.

# Шанхайская организация сотрудничества

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