Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра – о совершенствовании системы образования в интервью «Картины мира»

После сюжета продолжим тему. Итак, вчера на совещании у Президента Лукашенко говорили о развитии системы образования. Не о реформе, не о какой-то ломке очередной, а о совершенствовании шла речь. Впрочем, все подробности мы услышим от заместителя премьер-министра Натальи Кочановой. Она у нас в студии.

Юрий Козиятко:

Наталья Ивановна, здравствуйте.



Наталья Кочанова:

Добрый вечер.

Юрий Козиятко:

Скажите, вы бы хотели родить еще ребеночка?

Наталья Кочанова:

Вы знаете, если бы возраст позволял, то – несомненно.

Юрий Козиятко:

То есть если женщина хочет ребенка, то она понимает, что он будет сыт, здоров, обучен. Это я так случайно поставил «обучен» на третье место, а вы как человек, который отвечает, в том числе за сферу образования, на какое место поставили бы в порядке приоритетов образование?



Наталья Кочанова:

Я бы поставила на первое место здоровье, несомненно. Но образование – на второе, это несомненно, так. Потому что это очень важно.



Юрий Козиятко:

Если нет хорошего образования – нет хороших врачей. Я, может быть, на первое место поставил.



Наталья Кочанова:

Вы знаете, речь идет ведь о здоровье. Вы знаете, я, может быть, говорю исходя из своего возраста о здоровье. Наверное.



Юрий Козиятко:

Вы прекрасно выглядите, Наталья Ивановна.



Наталья Кочанова:

А вообще, вы абсолютно правы, здоровье и образование может быть даже на одном уровне.



Юрий Козиятко:

Раз уже так связали, так давайте спрошу: каково здоровье нашего образования? Вы вчера ходили к Президенту, что, какие-то болячки, что-то надо менять? Страдает, хромает наше образование? Или в чем причина?



Наталья Кочанова:

Вы знаете, вчера мы были на докладе у главы государства с целью доложить о выполнении тех поручений, которые были даны ранее Президентом по вопросам развития системы образования, сверить то, что мы делаем в настоящее время, в правильном ли направлении мы проводим эту работу. Мы доложили.



Юрий Козиятко:

Закинули пробный шар, как говорят.

Наталья Кочанова:

Абсолютно.



Юрий Козиятко:

Александр Григорьевич не просто как Президент говорил с вами об этом. У него тоже есть школьник сын. Он сам сказал, что в каждой семье есть или был школьник. У меня, допустим, есть школьник младших классов и старших. У вас, не знаю, есть кто-нибудь?



Наталья Кочанова:

У меня уже нет школьников, но в этом году будет. Да, у меня внук идет в школу.



Юрий Козиятко:

Так что вашего внука ждет? Что бы вы хотели изменить?



Наталья Кочанова:

Система образования включает в себя не только школу. Это и дошкольное образование. Поэтому был доклад и по дошкольному образованию. Прежде всего, конечно, это обеспеченность детскими дошкольными учреждениями – такая тема, которая широко так освещалась в средствах массовой информации.



Юрий Козиятко:

Да, везде записываются в очереди за много лет.



Наталья Кочанова:

Да. И вы знаете, здесь я бы сказала, что ситуация на самом деле регулируемая. Стандарт обеспеченности детскими дошкольными учреждениями практически выполняется во всех регионах нашей страны. За исключением Фрунзенского района города Минска. В Минском районе у нас еще есть проблемы. И один из районов – Московский район города Бреста.



Юрий Козиятко:

Слишком быстро построили эти районы – не хватает количества?

Наталья Кочанова:

Вы знаете, абсолютно верно. Строилось жилье – и не было соответствующей инфраструктуры. Поэтому, конечно, получилось такое отставание, перекос. Но правительство приняло программу строительства детских дошкольных учреждений до 2020 года, которое предполагает строительство новых дошкольных учреждений.



Юрий Козиятко:

Давайте уже из детского садика перейдем в школу.



Наталья Кочанова:

Что же касается школы, то здесь основной акцент сделан на то, что сегодня введено профильное образование. Такая возможность есть – открывать профильные классы. И вот уже больше тысячи открыто профильных классов. Я считаю, что это позволит изучать предметы на более высоком уровне и, может быть, каким-то образом, вот таким образом и решать проблемы все-таки репетиторства в нашей стране.



Юрий Козиятко:

Давайте о репетиторах чуть позже, но давайте уже будем пытаться углубиться в каждую тему. Вот, допустим, профильное образование: как это будет происходить? Это по личному желанию или, допустим, учителя или какое-то тестирование видит, что мальчик по математике хорошо успевает, то есть все – историком ты уже не будешь, географом не будешь – иди, решай задачку Пуанкаре, хотя уже Перельман ее решил. Как это будет происходить?

Наталья Кочанова:

Вообще для нас это неновая система абсолютно. Такая уже система работала, работала ранее, но по каким-то причинам на каком-то этапе от этого ушли. А вообще – нет, это по личному желанию ученика. Только по его желанию: то есть какая мотивация у ребенка, что он сегодня, чем бы он хотел в дальнейшем заниматься и какая у него предрасположенность. Но, несомненно, при этом должна быть соответствующая успеваемость. То есть по профильному предмету, если это химико-биологическое направление, должна быть оценка не ниже семи баллов. Нацелено все на то, чтобы сегодня девять классов – это было базово законченное образование, а уже десятый-одиннадцатый класс – это по желанию, исходя из возможностей молодого человека.



Юрий Козиятко:

Вот я подумал: не обернется ли это следующей ситуацией, что уже в третьем классе или в четвертом, когда школьник начнет соображать, скажет: а зачем мне ваша математика, я вообще собираюсь литератором быть.



Наталья Кочанова:

Я думаю, что нет. И просто уверена, потому что, в общем-то, девять классов надо изучать все предметы на том же уровне, на котором изучают все. И определить в третьем классе, что у меня сегодня в приоритете, вряд ли удастся, потому что есть школьная программа, которую необходимо усваивать.



Юрий Козиятко:

Хорошо. С профильным образованием понятно. Что еще обсуждалось?



Наталья Кочанова:

Конечно, еще обсуждались вопросы те, о которых тоже много говорилось. И это несвойственные функции, которые приходится выполнять учителям. Большой документооборот, который имеет место. Правительством дано поручение министерствам, ведомствам, председателям облисполкомов жестко отслеживать эту ситуацию. То есть не надо нагружать школу тем, чем не надо нагружать. То есть учитель должен учить, но не менее важно – воспитывать. Это святая обязанность учителей, согласитесь.



Юрий Козиятко:

Вы оговорились вначале о репетиторах, да. Когда я учился, и когда вы, я вообще такого слова не знал, репетитор. А сейчас, чтобы поступить в вуз или сдать экзамены без репетиторов, в приличный вуз, порой не обойдешься. А зачем учителя тогда, если нужно снова идти к репетитору и еще раз учиться.



Наталья Кочанова:

Вы знаете, вы абсолютно правы, Юрий Васильевич. Я точно такой же вопрос, как только пришла работать, задала министру. Говорю: вот понимаете, если у нас хорошее образование, а я свято верю в то, что оно хорошее, оно действительно хорошее образование, почему такое количество репетиторов? Но потом я для себя этот ответ нашла. Вы знаете, тогда когда мне довелось побыть и председателем государственной комиссии по приемной кампании, по вступительным экзаменам. Репетиторы в основном работают на то, чтобы натаскать детей на сдачу теста. И, наверное, может быть, в меньшей мере на то, как расширить их кругозор и дать им большие знания по тому или иному предмету.

Юрий Козиятко:

Неслучайно руку, как на Библии, держу на учебниках. Тут учебники и второго, и девятого класса, об учебниках шла речь, о том, что их нужно переписывать, да? И что с ними нужно делать? Вот вы как-то сами оговорились, что в некоторых учебниках с десятого раза понимаете смысл задачи или правила.



Наталья Кочанова:

Вы знаете, я ведь не просто так говорила. Об этом говорят и учителя сами, об этом говорят и ребята, об этом говорят родители, что учебники трудные, трудные для восприятия, неинтересные. И я попросила, мне действительно принесли учебники, я точно так изучила, посмотрела, это действительно так. И было поручение Александра Григорьевича Лукашенко, и проведены конкурсы на определение авторских коллективов, которые будут разрабатывать новые учебники. И вот в настоящее время уже 22 творческих коллектива определены, и идет работа по разработке новых учебников.

Юрий Козиятко:

Так а что не устраивает? Только лишь Александр Григорьевич покритиковал – и бросились переписывать учебники.



Наталья Кочанова:

Вы знаете, нет. Я же сказала, что речь не идет просто о переписывании. Во-первых, пересматриваются программы, где определяются темы для изучения. Очень много дебатов было как раз таки по математике. Что надо изучать? На каком уровне надо изучать? А вообще, я думаю, что сегодня, и родители про это говорят, и мы понимаем, что где-то наши ребята перегружены. Поэтому оптимальные базовые знания ребенок должен получить в школе. И поэтому, разрабатывая и перерабатывая эти программы, параллельно разрабатываются новые учебники. Но я вам скажу, например, учебник по белорусской литературе, да, «Родная літаратура»...



(прим. Юрий Козиятко демонстрирует учебник «Беларуская літаратура» за 11 класс)

Наталья Кочанова:

Это вы удачно показали учебник за 11 класс. А вот если 5 класс взять, то там совсем неудачный: он неинтересный, он написан мелким шрифтом упористым, много, ни одной иллюстрации, ни одной картинки. Конечно, для ребенка в пятом классе – это для восприятия тяжело.

Юрий Козиятко:

Вы размаўляеце па-беларуску?

Наталья Кочанова:

Трошкі.

Юрий Козиятко:

У нас дзве дзяржаўныя мовы – руская і беларуская. Кожны чыноўнік і намеснік старшыні ўрада павінен калі-некалі размаўляць па-беларуску. Аляксандр Рыгоравіч таксама гэта робіць і ў афіцыйных прамовах, і калі задаюць пытанні на беларускай мове. І Міністэрства замежных спраў у нас наперадзе, і яшчэ амбасадора Латушку не зволілі за тое, што ён карыстаецца беларускай мовай (гэта шутка).

Наталья Кочанова:

Гэта вельмі добра, калі чалавек, беларус можа карыстацца беларускай мовай.

Юрий Козиятко:

Вы ж разумееце, у які бок я хілю? Трэба штосьці рабіць з вывучэннем беларускай мовы, ці ўсё добра? Можна адказаць па-руску, бо ў нас рускамоўная праграма.

Наталья Кочанова:

Вы знаете, я сказала, пересматривают программы. В том числе пересмотр идет и по часам преподавания русского, белорусского языка. Я знаю, что эта тема находила несколько повышенный интерес у нашего общества. Поэтому все приводится в соответствие.

Юрий Козиятко:

Ведь не только белорусский язык является какой-то национальной составляющей образования. Должна быть такая составляющая. Вот, например, если математику брать. Может быть, в учебнике математики должно быть написано в задаче не «поезд идет из пункта А в пункт Б», а «поезд идет из Орши в Брест»? И как-то это погружает уже в нашу реальность.

Наталья Кочанова:

Вы знаете, может быть, да. Даже, скорее всего, не может быть, а, наверное, это надо сделать. Потому что как бы мы не говорили, не ностальгировали по тому советскому времени, все-таки проходят поколения и дети совершенно другие.

Юрий Козиятко:

Иногда Бисмарку приписывают – говорил он это или нет – фразу о том, что самые великие сражения выиграл школьный учитель. О роли учителя. Вы проехали по регионам, вы сидели на задней парте в классах во время уроков (вы как-то рассказывали, я помню), вы общались с учителями, с работниками районных отделов образования. Скажите, наш, белорусский учитель делает эту историю, какие-то новые победы будущего?

Наталья Кочанова:

Конечно, делает. Несомненно. У нас есть великолепные педагоги, великолепные преподаватели. Вы знаете, после того, как я побывала на уроках в школе города Минска, когда закончился урок, я подняла руку, взяла слово, поблагодарила учителя и сказала: «Вы знаете, я хочу в такую школу». Совершенно иная форма преподавания предмета. Это не так, как было раньше: половина урока – опрос, и кому повезло, тот расслабился и сидит, а кому не повезло, тот стоит у доски; а вторая половина урока – преподавание нового материала. Сейчас совершенно по-иному, творческие педагоги. Вот наша задача сегодня, чтобы таких педагогов было как можно больше. А самое важное, чтобы в педагогические вузы шли те люди, которые хотят работать по этой специальности. Потому что, если приходит педагог, который не любит это, и в принципе поступил учиться только для того, чтобы получить диплом об образовании, это трагедия.

Юрий Козиятко:

То есть зарплата не важна.

Наталья Кочанова:

Я считаю, да.

Юрий Козиятко:

Я уже боюсь задавать вопрос про зарплату. Вы однажды ответили о зарплате врачей. Там что-то вырвали из контекста потом…

Наталья Кочанова:

Вы знаете, я так и не отвечала на самом деле. Вы должны понимать, что это откровенная ложь. Потому что мы понимаем, что сегодня заработная плата учителей, врачей должна быть достойной. Вместе с тем, если уже мы перешли к заработной плате, я скажу, что сегодня в среднем по стране заработная плата учителя 5 млн 618 тысяч.

Юрий Козиятко:

Маловато. У нас на телеканале больше средняя заработная плата.

Наталья Кочанова:

Я считаю, что это неплохой уровень заработной платы. Я вам так скажу: если учитель работает и имеет соответствующую категорию, еще хочет заниматься кружковой работой, то у этого учителя может быть зарплата и 7, и 8, и 10 млн. Причем это цифры и статистика, которые называю не я. Это цифры, которые озвучивали мне сами преподаватели, когда я у них это спрашивала. Другая тема – молодые специалисты, которые сегодня приходят в школу только после вуза. Конечно, у них заработная плата невысокая. Это правда. Вчера на докладе Александр Григорьевич нам поставил задачу: посмотрите внимательно, молодые специалисты должны получить зарплату, как решить этот вопрос. Потому что надо заинтересовать молодого специалиста. Мало того, что он любит эту профессию, раз он пришел работать педагогом, надо его и мотивировать.

Юрий Козиятко:

Бывает, что молодой специалист более талантлив в преподавании…

Наталья Кочанова:

Абсолютно.

Юрий Козиятко:

Я к тому, что новое поколение может по-новому учить. Вот, например, учебник информатики. В 2009 году написан. А уже другие компьютерные программы. То есть, наверное, должны быть молодые учителя, новые учебники – все должно успевать за временем.

Наталья Кочанова:

Вы знаете, Юрий Васильевич, вот то, что я сказала когда-то и еще раз повторюсь. Если руководители учреждений сегодня заинтересованы в том, чтобы тот молодой специалист, который пришел к ним, остался и работал, они найдут возможности повысить ему заработную плату. За счет премиальной оплаты труда, за счет внебюджетной деятельности, а сегодня, благо, такие возможности у наших учреждений есть. И поэтому сейчас, с учетом поставленных перед нами задач, мы внимательно еще раз вернемся к этому вопросу.

Юрий Козиятко:

Откуда вы черпаете силы? Вы такое энергичный человек. Плавание, по-моему, волейболом занимались.

Наталья Кочанова:

Раньше я занималась спортом, действительно. Сейчас это только утром зарядка в течение 10-ти минут и вечером, при возможности, прогулки.

Юрий Козиятко:

Велодорожка скоро откроется. В хорошем смысле слова. Приглашаю Вас, Наталья Ивановна.

Наталья Кочанова:

Велосипед, да.

Юрий Козиятко:

Поехали. Покатаемся на велосипедах?

Наталья Кочанова:

Да, с удовольствием.

Юрий Козиятко:

Только при условии, что снимем сюжет.

Наталья Кочанова:

Это правда, у меня муж привез велосипеды.

Юрий Козиятко:

И мужа возьмем!

Юрий Козиятко:

Спасибо, Наталья Ивановна!

Об образовании и чуть-чуть о хобби нам рассказала заместитель председателя Правительства Наталья Кочанова.