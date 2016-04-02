Президент Беларуси выразил обеспокоенность в связи с обострением карабахского конфликта

Новости Беларуси. На информационные ленты поступает тревожная информация из зоны карабахского конфликта. Он длится между Арменией и Азербайджаном не одно десятилетие. Подобной эскалации в регионе не было с 1994 года. Стороны заявляют о десятках погибших.

Обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией выразил Президент Беларуси. 2 апреля состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры двух стран подробно обсудили происходящие события. Ильхам Алиев в деталях проинформировал Александра Лукашенко обо всех обстоятельствах вокруг инцидента.

Александр Лукашенко призвал стороны решать конфликт по средствам диалога. Как только что сообщили в пресс-службе белорусского лидера, сегодня запланирован телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом Армении.

Несколько часов назад по поручению белорусского лидера министр обороны нашей страны Андрей Равков провел переговоры со своими азербайджанским и армянским коллегами. Серьезнейшая работа по поручению Александра Лукашенко в течение дня непрерывно ведется по всем дипломатическим каналам. Уже состоялся телефонный диалог министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана, в ближайшие часы такой же разговор состоится и с министром иностранных дел Армении.

В свою очередь, министерство обороны Азербайджана заявляет о том, что в зоне конфликта уничтожено большое количество живой силы и военной техники противника. В свою очередь премьер-министр Армении заявил, что армянские силы, отбросив противника и нанеся существенные потери, полностью контролируют ситуацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нагорный Карабах – регион спорный. И конфликтуют Армения и Азербайджан из-за него еще с начала 90-х. Тогда активные боевые действия привели к многочисленным жертвам и разрушениям. Порядка миллиона жителей стали беженцами. Единственным на сегодня постоянным переговорным форматом между Арменией и Азербайджаном по поводу их конфликта из-за Нагорного Карабаха является Минская группа ОБСЕ. Площадку для урегулирования конфликта наша страна предложила ещё в 1992 году.

Сейчас белорусская дипломатия делает всё возможное, чтобы не допустить дальнейшего кровопролития. Мы продолжаем следить за развитием ситуации.