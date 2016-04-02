Онлайн-школа, электронные учебники и профильные классы: новейшие технологии в белорусской системе образования

«Учиться, учиться и еще раз учиться!» наставлял дедушка Ленин (возможно, многие из нынешних школяров уж и не знают, кто это такой - Владимир Ильич Ленин). Но призыв остается актуальным. И в прагматичное время новые технологии, научные разработки, уникальные компьютерные программы, кроме славы стране и лично себе, сулят невиданные доходы. И белорусские IT-шники доказали это. Создатель компании, разработавшей компьютерную игру «Мир танков», популярную нынче во всех странах, возглавил недавно список самых богатых людей Беларуси. И это подзадоривает молодую поросль похлеще, чем история чужестранца Джобса, сотворившего империю «надкушенного яблока».

Ловлю себя на мысли, что равно школьникам, не знающим имя Ленина, многие уважаемые в прошлом «ленинцы» не понимают, кто такой Стив Джобс. Еще и поэтому надо учиться, не забывая старого, и не пропуская нового.

Об этом мы поговорим сегодня с заместителем председателем правительства Натальей Кочановой. Вчера она докладывала Президенту Лукашенко идеи о развитии системы образования. Наталья Ивановна идет сейчас в нашу студию. А мы пока для разогрева посмотрим сюжет. Александра Кулакова разбиралась в теме.

Дети:

Меня зовут Аня, я хочу стать актрисой.

Меня зовут Маргарита, я хочу стать балериной.

Я хочу преподавать испанский, итальянский, греческий, французский арабский.

Наверняка, в детстве все себе чётко представляют, кем хотят стать. Но, по статистике, мечта о будущей профессии сбывается только у одного из десяти. Остальные девять не изменяют мечте, как говорится, – изменяют мечту.

Мама – сын:

– Я хочу, чтобы ты рисовал, а папа хочет – футбол.

–Мне нравится и то, и то!

Так чем заняться маленькому Паше? – на этот вопрос помогут ответить новые технологии. Специальная программа по отпечаткам пальцев скажет, какая у ребенка будущая специальность.

Геннадий Манько, учредитель детского развивающего центра:

Физмат у него хорошо показан, то есть можно развивать физико-математические способности. А в спорте у него – шахматы.

Не все гадают по руке, кем стать. Большинство слушают себя, как Женя Тарногурская. Она давно мечтает делать роботов. Здесь, на курсах по 3D-моделированию в БНТУ, она может создать на компьютере любую деталь для умной машины и здесь же ее распечатать.

Тарногурская, учащаяся лицея БНТУ:

Хотелось бы создать робота самой от начала до конца. Продумать идею, чтобы в итоге увидеть, как он поедет, как будет выполнять поставленную перед ним задачу. Просто это будет эйфория!

3-я индустриально-цифровая революция – так называют трехмерную печать. Еще вчера казалось, что эта наука постижима только избранным. Но сегодня любой школьник ею может овладеть.

Такие курсы при университетах позволят понять любому школьнику, куда ему двигаться и где развиваться. Профильное обучение должно прийти в 10-е и 11-е классы. Девятилетка – это базовое, общее образование, а дальше нужно помочь школьнику прийти к профессии. Только сделать это нужно без лишней нагрузки. Об этом говорил в пятницу Александр Лукашенко на совещании по системе образования.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надо никакого реформирования в образовании, надо просто совершенствовать то, что есть. Система образования нам с советских времен досталась неплохая, мы ее преобразовали. Мы к этому возвращались не один раз, писали новые учебники и так далее. Тем не менее, проблем еще там хватает. В каждой семье есть ученик или был ученик. Поэтому эта проблема волнует всех.

Если определился со специальностью, профильное образование необходимо, – говорит и учащийся лицея БГУ Егор Чепцов. Он решил стать IT-шником и всё свое время посвящает программированию, физике, математике. До четырех-пяти вечера Егор в лицее, потом репетиторы по полтора-три часа, а еще карате. Времени у молодого человека не остается вовсе. Даже чтобы передумать быть программистом.

Егор Чепцов, учащийся 11 класса лицея БГУ:

Те же химия, биология нам уже не особо нужны. Особенно на том глубоком уровне, который мы сейчас проходим. То есть полезные знания по этим предметам закончились, если честно говорить, в 7 классе, наверное. Вот после 7 класса я бы уже разделял детей по профилям.

Вместе с профильными классами в школу придут и новые технологии. Пока человечество ломает голову, как вытянуть ребенка из Интернета, Игорь Варакса думает, как через IPad вовлечь ребенка в уроки физики. Он верит, что обучение может быть увлекательным процессом, и ему это удается. В лицее БГУ Игорь Николаевич разработал учебник-навигатор. Это настоящее открытие для белорусского образования. По сути, это такой же учебник по физике, только в электронном варианте. Его можно закачать на любое устройство. Одни только преимущества.

Учебники-навигаторы – это еще не предел. Игорь Николаевич показывает, как в Интернете на сервере лицея БГУ можно смотреть видео уроков всего курса физики за 10-11-й классы. Название этому – «перевёрнутый урок». Дома дети учат теорию, а в школе решают задачи. Учителю на уроке остается только ответить на вопросы детей и помочь с практикой.

Александра Кулакова, корреспондент:

В этом классе никого нет, но это не значит, что урок не идет. Просто он проходит с помощью этого устройства. Учитель находится по эту сторону, а ученик – по ту.

Вот только представьте: любой человек, сидя у себя дома или где угодно, может прийти на урок физики и выучить закон Ампера. Для этого ему нужен гаджет, подключенный к Интернету. Получается настоящая онлайн-школа. И это уже не далекое будущее, а сегодняшний реальный день. В лицее БГУ преподавать в формате онлайн-конференции или вебинара будут уже в следующем году.

Новые учебники, новые технологии, новое поколение приходят в образование. Ректор педагогического университета говорит, что в школу придут и новые педагоги. Ведь никто не будет спорить, что почти 100 процентов успеха образовательного процесса – это учитель. Один преподаватель может влюбить в свой предмет и вовлечь в него с головой. Только для этого нужно искренне желать сеять доброе и светлое.

Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Идея педагогических классов, которая была поддержана главой государства, я считаю, очень важная задача. Которая позволит нам качественно поднять уровень абитуриентов, а значит и будущих учителей.

Сегодня в таких профильных педагогических классах обучается 1,5 тысячи детей. Сколько из них все-таки поступит в педуниверситет – неизвестно. Но главное, что у них есть возможность выбирать, как и у всех других учеников профильных классов.