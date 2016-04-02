Габриэла Риваденейра – об интересах Эквадора в Беларуси, коллекции лошадей и женщинах-политиках в интервью «Картины мира»

В плотном графике визита сеньора Габриэла Риваденейра нашла время для интервью нашей программе.

Юрий Козиятко:

Добрый день, Габриэла. Мы начнем наше интервью с традиции, которую мы заложили во время интервью с вашим Президентом в прошлом году. Мы тогда подарили ему «вышиванку» – белорусскую рубашку с национальным узором. Поскольку он любит носить такие рубашки с узором Эквадора. Мы Вам хотим подарить вот такого белорусского коника, лошадку. Мы знаем, что Вы любите лошадей. Это из соломки.

Габриэла Риваденейра, председатель Национальной Ассамблеи Республики Эквадор:

Очень красивая! Большое спасибо!

Юрий Козиятко:

Кстати, у Вас есть живые лошади?

Габриэла Риваденейра:

Настоящих лошадей у меня нет, но есть коллекция маленьких фигурок. Из разных стран. Эта лошадка займет особенное место среди них.

Юрий Козиятко:

Вы на лошади скачете по-мужски, как жокей, или есть дамская посадка, как на картине Брюллова «Всадница»?

Габриэла Риваденейра:

Я езжу верхом, как вы сказали, по-мужски: в брюках, ноги по сторонам.

Юрий Козиятко:

А в политике Вы ведете себя по мужским правилам или иногда позволяете себе женские хитрости?

Габриэла Риваденейра:

Женщинам все время приходится отстаивать свое место в политике. Тем более, в таких консервативных и «мачистских» странах, как в регионе Латинской Америки. Я считаю, не стоит следовать за мужчинами и уподобляться им. Нужно внести в политику женские нотки, женское лицо.

Юрий Козиятко:

Вы уже спели сделать большие успехи. Вы практически юной девушкой вошли в парламент, в политику. Были заместителем мэра города, были вице-префектом, были губернатором, а в 29 лет стали спикером парламента. Скажите честно, это не трудно для девушки, для женщины? Вам же, наверное, тяжело.

Габриэла Риваденейра:

Я увлеклась политикой в раннем возрасте. В 14 лет принимала участие в культурном движении, а с 16 лет – в индейском Движении многонационального единства Пачакутик. Я ведь родом из городка, который населяют индейцы. В 19 лет я уже провела первую избирательную кампанию. Это была хорошая закалка. Трудно мне или нет? Как сказал поэт Мачадо: «Дорогу осилит идущий!».

Юрий Козиятко:

Вы осиливаете дорогу неплохо, с рекордами. Вы ведь рекордсмен эквадорской политики: никто до вас не набирал 3,5 миллионов голосов на выборах. Скажите, как Вы считаете, почему за вас голосуют, в чем секрет? Это какая-то Ваша внутренняя энергетика или Вы предлагаете людям то, что им надо?

Габриэла Риваденейра:

Привлекает, наверное, философия нашего политического движения. Я считаю, после выборов жизнь человека, за которого проголосовали, не должна меняться. Скорее, он должен думать, как изменить жизнь других. И наша партия не теряет связь с людьми. Думаю, в этом успех не только Гарбриэлы Риваденейра, но и всего нового поколения лидеров Латинской Америки, которые стремятся вести более прозрачную политику, не выстраивать барьеры. Благодаря этому, в период правления Президента Рафаэля Корреа происходит гражданская революция – большее количество молодежи и женщин смогли прийти к власти в парламенте и разных органах государственного управления.

Юрий Козиятко:

Габриэла, скажите честно. Мне кажется, Вы не собираетесь останавливаться. И иногда поговаривают, что Вы можете участвовать в президентских выборах в 2017-м году.

Габриэла Риваденейра:

Наше политическое движение очень последовательно. И как хорошие борцы мы знаем, что должны находиться там, где требует процесс. Если в ходе выборной кампании нужно будет выдвинуть кандидатуры, мы это сделаем. Если понадобится иная наша помощь, мы это тоже выполним.

Сегодня мы переживаем момент, когда необходимо восстановить значимость политической организации, подготовить для нее квалифицированные кадры, чтобы сохранить достижения последних лет.

Неолиберальные процессы в Латинской Америке ставят под угрозу преобразования в нашей стране. И это волнует нас гораздо больше какой-то кандидатуры, какого-то конкретного имени или личности.

Юрий Козиятко:

Хорошо. Сегодня Вы встречались с Президентом Лукашенко. И наверняка Рафаэль Корреа, когда Вы сюда собирались, просил что-то передать белорусскому Президенту. Если не секрет, это были какие-то слова или идеи?

Габриэла Риваденейра:

Прежде всего, он попросил передать теплые слова любви и дружбы в адрес белорусского народа и Президента Лукашенко и заверение того, что мы разделяем общие принципы суверенитета и достижения мира и благосостояния для наших стран.

В апреле мы ожидали визит Президента Лукашенко в Эквадор, но по причинам не политического характера договорились перенести этот визит на осень. Так что Президент Корреа попросил меня еще раз передать приглашение Президенту Лукашенко. А также подтвердить заинтересованность сотрудничества в сфере образования и сельского хозяйства.

Юрий Козиятко:

Да и без того товарооборот Беларуси и Эквадора только за прошлый год вырос в 2 раза, правда не в нашу пользу. В основном мы из Эквадора получаем даже яблоки, груши, бананы. Но Беларусь, конечно, хотела бы тоже свои товары продавать или налаживать свои производства. Все-таки, как Вы считаете, женским взглядом – женщины ведь мудрые, что белорусское может пригодиться в Эквадоре?

Габриэла Риваденейра:

В чем мы точно заинтересованы, это передача технологий. Мы знаем об успехах Беларуси в механизации и техническом оснащении сельского хозяйства. Нашей стране необходимо это. Нужны ваш опыт подготовки кадров и ваше оборудование, чтобы оснастить фермеров для обеспечения продовольственной безопасности Эквадора.

Юрий Козиятко:

Давайте будем смотреть правде в глаза. Сейчас, когда цены на нефть падают (а Ваша страна член ОПЕК – стран-экспортеров нефти), немножко труднее стало и Вам, и нам. Наверное, какие-то масштабные проекты нужно отложить на более поздний срок, на далекую перспективу. Это так?

Габриэла Риваденейра:

Когда падают цены на нефть, как раз таки время укреплять сотрудничество с разными странами. Мы думаем о новой экономике, которая не зависит от нефти, а будет базироваться на технологиях и науке. Республика Беларусь с ее технологиями – подходящий партнер в этом смысле.

Юрий Козиятко:

Вы же знаете, что Беларусь не только лошадок из соломы может делать. Вот есть такой коммуникационный сервис Viber, который придумали и сделали белорусы. Есть «Мир танков», известная во всем мире игра. Вот сейчас Facebook купил программу MSQRD, которую тоже сделали белорусы. То есть вы наверняка отдаете себе отчет, что у Беларуси большой интеллектуальный и мозговой потенциал. И Эквадор это интересует?

Габриэла Риваденейра:

Сейчас как раз готовится соглашение о сотрудничестве в сфере информации. Мы готовы его подписать. Но белорусы уже работают в реализации крупных проектов в нашей стране. В нефтяной, горнодобывающей отрасли. Перспективный проект – строительство гидроэлектростанций, в том числе самой крупной в Эквадоре – Кока Кодо Синклэр.

Юрий Козиятко:

Может быть, я втянул Вас с экономический разговор, нужно было поговорить о парламентской деятельности. Что Вы считаете венцом успеха вашего визита? Что должно произойти между парламентами Эквадора и Беларуси?

Габриэла Риваденейра:

В условиях современного мира парламенты должны взять на себя экономическую ответственность. Экономическую составляющую имеют и подписанные нами в Минске соглашения. Одно из них – о сотрудничестве Латиноамериканского парламента, председателем которого я также являюсь, и Национального Собрания Республики Беларусь. Вы получаете статус наблюдателя в рамках Парлатино. Это возможность продвижения Беларуси в данном регионе. Для Эквадора, Латинской Америки и стран Карибского бассейна соглашение открывает двери в Евразийский регион.

Второе соглашение – о сотрудничестве Национального Собрания Беларуси и Национальной Ассамблеи Эквадора. Контакты парламентских групп дружбы будут содействовать реализации соглашений, подписанных между нашими странами. Сейчас обсуждаются 6 таких соглашений, в сферах торгово-экономической, сельского хозяйства, образования, науки и технологий.

Юрий Козиятко:

Беларусь или хотя бы Минск вы смогли увидеть? Хотя бы из окна автомобиля? Какие у Вас впечатления?

Габриэла Риваденейра:

Ваш город ценят за стойкость в годы Второй мировой войны и за самоотверженный труд людей, восстановивших столицу из пепла. А в последние годы он стал самым быстроразвивающимся городом. Мы чтим память погибших в войне белорусов. И мне выпала честь возложить венок на площади Победы. В программе визита – посещение музея Великой Отечественной войны. Я побывала также в парламенте, во Дворце Независимости, смогла немного увидеть город, как Вы сказали, из окна автомобиля. Но я надеюсь вернуться сюда в ближайшем будущем, чтобы узнать вашу страну получше.

Юрий Козиятко:

Это самая лучшая оценка для нас: если Вы хотите сюда вернуться, значит Вам тут хорошо.

Нам тоже понравился Эквадор, когда мы приезжали записывать интервью с Вашим Президентом. По крайней мере, сегодня погода в Минске такая же, как в Кито – солнечно, но не жарко.

Габриэла Риваденейра:

Это мы привезли солнце из центра мира!

Юрий Козиятко:

Это еще один результат вашего визита.

Спасибо!

Габриэла Риваденейра:

Пусть у Вас скорее наступит весна.