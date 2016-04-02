Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днем единения народов

Новости Беларуси. Общий праздник для двух стран. Беларусь и Россия отмечают День единения народов. 20 лет назад в Москве Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор о создании Сообщества Беларуси и России. За это время успело измениться название интеграционного объединения, но не его значимость.

Беларусь и Россия сегодня стратегические партнёры. Политическое и экономическое сотрудничество, совместные проекты и историческая общность делают Минск и Москву ближе. Наша страна занимает первое место среди торговых партнеров России в СНГ. В Союзном государстве реализуется порядка 40 совместных программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К белорусам и россиянам по случаю Дня единения народов обратился Председатель Высшего государственного совета Союзного государства. «Сегодня тесная координация внешнеполитических усилий наших стран позволяет не только успешно поддерживать друг друга на международной арене, но и укреплять глобальную стабильность, содействовать становлению справедливого мироустройства. Фундаментом союзного строительства являются двусторонние торгово-экономические отношения. Устойчивое и согласованное развитие наших взаимодополняющих экономик подтверждает верность взятого курса на интеграцию и кооперацию, на свободное движение товаров, услуг и рабочей силы», - говорится в обращении Александра Лукашенко.

Также по случаю праздника президенты двух стран обменялись поздравлениями. Александр Лукашенко и Владимир Путин отметили, что пример Союзного государства является ориентиром для интеграции в евразийском формате.

Председатель Высшего Государственного Совета Союзного государства, Президент нашей страны Александр Лукашенко поздравил с Днем единения Президента России Владимира Путина: «Гордясь своими достижениями и свято храня завещанные старшими поколениями традиции, Беларусь и Россия успешно реализуют совместный интеграционный проект, углубляют стратегическое партнерство во всех сферах. Современные реалии диктуют объективную потребность в более тесной координации действий, направленных на обеспечение достойной жизни народов наших стран», - говорится в поздравлении.

Поздравительная телеграмма в адрес Президента Беларуси поступила и от Владимира Путина. Российский лидер выразил заинтересованность в совершенствовании взаимодействия в Союзном государстве.