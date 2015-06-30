Наталья Кочанова: правительство обеспечило стабильное функционирование отраслей социальной сферы

Новости Беларуси. Правительство обеспечило стабильное функционирование социальной сферы. Об этом 30 июня заявила заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Качанова. В частности, она констатировала, что государство в полной мере выполняет все взятые на себя обязательства. А это выплата пенсий, пособий, стипендий и заработной платы бюджетникам.

В Беларуси действует и программа государственной адресной социальной помощи. За последние три месяца ее получили около 70 тысяч человек. А в августе и ноябре планируется повышение минимальных и социальных пенсий. В 2015 году так называемый общереспубликанский соцпакет составил более 630 миллиардов рублей. В тоже время каждый бюджетный рубль, вложенный в социальную сферу, должен принести ощутимый доход.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

На протяжении последних лет социальная сфера является уже не только потребителем бюджетных ресурсов, но и достаточно весомым источником их пополнения. Только за истекшие четыре года пятилетки организациями образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, здравницами нашей страны получено внебюджетных доходов на сумму более Br33 трлн. При этом, безусловно, мы не идем по пути снижения уровня доступности гарантированных государством населению услуг.

Здравоохранение, образование, культура — на совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей депутаты задавали много вопросов руководителям профильных ведомств. Так, министр образования подчеркнул, что в будущем году изменения коснутся заочной формы обучения. Готовятся поправки и в Закон «Об образовании». Много внимания традиционно уделили и медицине. В частности, кадровому вопросу.

Дмитрий Харитончик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Возникают серьезные проблемы в малых населенных пунктах. Особенно что касается попасть на прием к врачу, есть необходимость выезжать в районный центр. С учетом того, что и транспортные проблемы.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Мы идем на разном уровне оказания медицинской помощи: города, маленькие районы. Мы оставили ФАПы, участковые больницы, мы развиваем такой инструмент, как выезды на ФАПы врачей из центральных районных больниц, то есть доступность мы обеспечиваем.