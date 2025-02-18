В Эр-Рияде завершились переговоры делегаций России и США – что известно

Россия и США предлагают трехступенчатый мирный план, который включает прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения. Таков один из итогов переговоров делегаций двух стран, которые завершились чуть более часа назад. Как отметил помощник российского президента Юрий Ушаков, они прошли неплохо. Был серьезный разговор по всем вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, то пока трудно сказать, что позиции стран сближаются, но делегации договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон. Еще один пункт переговоров – возможная встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По словам Юрия Ушакова, вряд ли может состояться на следующей неделе, о конкретных датах трудно говорить. И говоря об одной из главных тем – украинского кризиса, то команды переговорщиков России и США начнут контакты по Украине в свое время. Решение, кто войдет в состав российской делегации, примет президент Владимир Путин.