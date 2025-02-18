«Мы готовы сделать для вас всё, что вы увидите полезного в Беларуси» – Лукашенко на встрече с фельдмаршалом Ливии

Александр Лукашенко провел встречу с верховным главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. Визит делегации из этой африканской страны в Беларусь начался накануне. У стран давние связи – дипломатическим отношениям более 30 лет, назрела необходимость перезагрузки. Во время переговоров Александр Лукашенко подчеркнул готовность развивать сотрудничество.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Прошу считать, что вы приехали к своим друзьям, к себе домой. Много о вас читал, много слышал, много рассказывали мне. Но, к сожалению, встречаюсь впервые. Я хочу, чтобы вы знали, что мы очень хорошо осведомлены о ситуации в Ливии, мы очень хорошо знаем Ливию. У меня к вашему народу особое отношение, я бывал в Ливии в свое время. Конечно, сегодня это уже другая Ливия. Но вы должны знать, что мы готовы сделать для вас все, что вы увидите полезного в Беларуси. Все, о чем мы договоримся сегодня, в эти дни, которые вы будете в Беларуси, мы исполним вовремя. Поэтому позвольте вас приветствовать в Беларуси и всех сопровождающих – членов делегации. Мы готовы к работе.

Халифа Белкасим Хафтар, фельдмаршал и верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией:

Мы рады встрече с вами, господин Президент, рады посетить вашу страну. Огромная вам благодарность за приглашение. Беларусь развивается. Это страна мира и спокойствия. Мы хотим сотрудничать с вами, чтобы это было на благо двух наших стран и наших народов. Ваше мудрое руководство сделало Беларусь страной высокотехнологичной, с развитой промышленностью и аграрным сектором. У нас есть огромное желание выйти на стратегическое сотрудничество между Беларусью и Ливией.

Беларусь делает ставку на надежных партнеров с заделом на будущее сотрудничество. И Ливия на самом севере Африки – одно из таких государств. На повестке взаимодействие в гуманитарной и социальной сферах, а также экономика.