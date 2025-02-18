Госдума России рассмотрит ратификацию договора с Беларусью о гарантиях безопасности

Госдума Российской Федерации 18 февраля рассмотрит ратификацию договора с Беларусью о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутатам предстоит реализовывать решения лидеров стран, особенно в сфере безопасности. Согласно договору, общая приоритетная задача – защита граждан и территорий России и Беларуси от угроз со стороны приграничных государств Евросоюза. Соглашение предусматривает использование всех доступных сил и средств для отражения агрессии, включая возможность применения ядерного оружия в определенных обстоятельствах. Таким образом, документ закрепляет взаимные обязательства по обороне.