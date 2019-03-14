Наталья Кочанова: «Обещания должны выполняться всегда, будь это электоральный или обыкновенный год»

Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан стала одной из главных тем встречи Александра Лукашенко с главой Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси – Наталье Кочановой: Нужно встряхнуть всю страну, отреагировав на просьбы и запросы людей Уже во время интервью журналистам Наталья Кочанова подчеркнула, что не нужно искать различия между электоральными годами и остальными.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

Те вопросы, которые необходимо решать на любом уровне, будь это местные органы власти или руководители предприятия и организации, или руководители цеха на предприятии. Эта задачи стоят перед нами постоянно, и они постоянно решаются. Конечно, абсолютно правильно было сказано: надо работать так, чтобы эти года ничем не отличались друг от друга. Обещания должны выполняться всегда, будь это электоральный или обыкновенный год. Если руководитель дал обещание, оно должно быть выполнено. Людей обманывать нельзя. Это главный тезис, который всегда говорит Президент нашей страны. Поэтому надо просто ответственно работать, и тогда все проходит очень слаженно, четко и понятно.