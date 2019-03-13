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Беларусь и Россия активизируют совместные усилия в обеспечении информационной безопасности

13 марта 2019 10:32
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия активизируют совместные усилия в обеспечении информационной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение высказали эксперты в ходе белорусско-российских межведомственных консультаций. Встреча проходит 13 марта в Минске.

Беларусь и Россия активизируют совместные усилия в обеспечении информационной безопасности-1

Беларусь и Россия активизируют совместные усилия в обеспечении информационной безопасности-3

Главная тема – совместные действия в этом направлении. Аспекты информационной безопасности постоянно находятся в центре внимания силовых и государственных структур двух стран, действует и межправительственное соглашение. Документу стороны намерены придать новый импульс. Отдельное внимание уделили белорусскому проекту Концепции информационной безопасности.

Беларусь и Россия активизируют совместные усилия в обеспечении информационной безопасности-6

Владимир Арчаков, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:
Мы над концепцией работали почти три года, этот вопрос нами достаточно глубоко и комплексно проработан. Конечно, наши российские коллеги проявляют интерес абсолютно обосновано.

Это абсолютно открытый и транспарантный документ, рассчитанный на очень широкое потребление.

Беларусь и Россия активизируют совместные усилия в обеспечении информационной безопасности-9

Олег Храмов, заместитель секретаря Совета безопасности России:
Все прекрасно понимают, что проблемы информационной безопасности в современных условиях являются одними из самых основополагающих.

Важный аспект нашей встречи состоялся вчера, когда Президент Республики Беларусь рассматривал этот вопрос. Определись в Минске по поводу того, как дальше эту работу строить. Поэтому в рамках Союзного государства мы этот вопрос также рассмотрим.

Станислав Зась рассказал о проекте Концепции информационной безопасности Беларуси

Добавим, накануне во Дворце Независимости рассмотрели проект Концепции информационной безопасности. Это уникальный документ, который разработали с учетом всех особенностей и непростых тенденций в современном мире. Документ содержит ряд нововведений.

Например, эксперты предлагают ввести общественный контроль за информацией в интернете и более активно использовать сеть для продвижения национальных интересов. Планируется, что Концепцию информационной безопасности утвердят и опубликуют уже на следующей неделе.

Концепция информационной безопасности в Беларуси: рассказываем обо всех основных новшествах документа

Беларусь и Россия активизируют совместные усилия в обеспечении информационной безопасности-12

Беларусь и Россия активизируют совместные усилия в обеспечении информационной безопасности-14

# Беларусь-Россия # Олег Храмов # Владимир Арчаков # Фотофакт

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