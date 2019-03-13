Новости Беларуси. Беларусь и Россия активизируют совместные усилия в обеспечении информационной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение высказали эксперты в ходе белорусско-российских межведомственных консультаций. Встреча проходит 13 марта в Минске.

Главная тема – совместные действия в этом направлении. Аспекты информационной безопасности постоянно находятся в центре внимания силовых и государственных структур двух стран, действует и межправительственное соглашение. Документу стороны намерены придать новый импульс. Отдельное внимание уделили белорусскому проекту Концепции информационной безопасности.

Владимир Арчаков, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:

Мы над концепцией работали почти три года, этот вопрос нами достаточно глубоко и комплексно проработан. Конечно, наши российские коллеги проявляют интерес абсолютно обосновано. Это абсолютно открытый и транспарантный документ, рассчитанный на очень широкое потребление.