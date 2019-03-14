Лидия Ермошина: «Нужно уменьшить количество ограничений избирательных прав граждан»

Новости Беларуси. Центризбирком выступает за изменение Конституции и готов внести ряд предложений. Об этом заявила глава ЦИК Лидия Ермошина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 марта она выступила с лекцией для студентов МИТСО. Среди норм, которые стоит скорректировать, например, перечень ограничений избирательных прав. Его, по мнению Центральной избирательной комиссии, стоит сократить. Помимо этого уменьшить можно было бы число подписей для выдвижения кандидатов на пост Президента.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:

Мы считаем, что у нас нужно уменьшить количество ограничений избирательных прав граждан. В частности, мы считаем, что не должны быть лишены права участия в выборах лица, которые находятся под арестом до приговора суда, потому что они еще по закону являются людьми невиновными. Мы считаем, что нужно отказаться от института отзыва депутатов. Возможно, нужно уменьшить количество подписей, которые необходимо собирать в поддержку выдвижения кандидата в Президенты. Потому что практика показывает, что это очень тяжело.