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Президент Беларуси – Наталье Кочановой: Нужно встряхнуть всю страну, отреагировав на просьбы и запросы людей

14 марта 2019 11:28
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Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан стала одной из главных тем встречи Александра Лукашенко с главой Администрации Президента Натальей Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В разговоре глава государства вернулся к итогам «Большого разговора с Президентом». Темы на этой встрече поднимались самые разные: от социальной защищенности, создания рабочих мест, приобретения жилья, до внешней политики, работы в интеграционных форматах, пограничной безопасности. Нередки были и личные просьбы к главе государства помочь в урегулировании проблем.

По поручению Александра Лукашенко работа по рассмотрению обращений находится на особом контроле в Администрации Президента. 14 марта глава государства еще раз подчеркнул: отреагировать нужно на все просьбы и вопросы людей. Александр Лукашенко также поинтересовался ходом подготовки к предстоящему Посланию Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

Президент Беларуси – Наталье Кочановой: Нужно встряхнуть всю страну, отреагировав на просьбы и запросы людей-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Было много разговоров, принято много решений. По многим вопросам экономического характера определялись, интеграционные процессы рассматривали, отношения с Россией в рамках договора о Союзе Беларуси и России, Евросоюзом, ЕАЭС, ОДКБ и так далее приняты важные решения.

Я это говорю к тому, что все, о чем мы говорили, что публично обсуждали и непублично, должно быть реализовано. Особенно публично. Даже если там 3000 вопросов от людей поступило накануне моего общения с экспертным сообществом, значит, 3000 вопросов должно быть рассмотрено. Где-то поручили – потом перепроверить нужно все равно. Мы должны показать людям, что мы реагируем на их запросы. Я понимаю, что люди разные – то, что сами должны делать, они порой сбрасывают на власть. Но таких меньше. Но все равно надо отреагировать, чтобы знать, чем живут люди, в крайнем случае. Ну а там, где нужно подключиться, нужно подключаться.

Президент Беларуси – Наталье Кочановой: Нужно встряхнуть всю страну, отреагировав на просьбы и запросы людей-4

То, что телевидение я посмотрел – и в итоговых программах периодически обращаются к этим вопросам, начиная от нужд людей, строительства жилья и заканчивая дорогами, это правильно. Нужно взять под контроль все эти вопросы и встряхнуть всю страну, отреагировав на просьбы и запросы людей. Вопрос категорически важный.

Ну и самое важное, наверное, событие этой весны – Послание, обращение Президента к народу и парламенту. Мы достаточно глубоко в теме, даже до мелочей, поэтому надо предлагать уже вариант, чтобы я мог работать дальше над этим Посланием, не затягивать в долгий ящик. Люди уже ждут, мы же об этом сказали.

Президент Беларуси – Наталье Кочановой: Нужно встряхнуть всю страну, отреагировав на просьбы и запросы людей-7

Ну и третья проблема, я постоянно о ней говорю, – это политические события. Два года не должны страну ввергнуть в какие-то потрясения. Чтобы праздником были эти выборы, одни и вторые. В ЦИКе всего ничего человек, поэтому это ляжет на плечи власти, а здесь, наверху, Администрации Президента. Правительство на эти вопросы отвлекать ни в коем случае нельзя, пусть занимаются экономикой – это главное. Не надо это скрывать, мы должны готовиться к выборам и президентским, и парламентским.

В 2020 году истекает срок полномочий и у парламента, и у главы государства. Поэтому выборы в Палату представителей Национального собрания должны пройти не позднее 30 августа 2020 года, а Президент – избран не позднее 6 сентября следующего года.

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Фотофакт

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