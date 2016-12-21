Наталья Кочанова назначена главой Администрации Президента Беларуси, Максим Рыженков – первым замом

Возглавила ее Наталья Кочанова – теперь уже бывший вице-премьер страны. Первым замом стал Максим Рыженков . До этого он занимал пост вице-президента Национального олимпийского комитета.

На встрече, которая 21 декабря прошла во Дворце Независимости, Александр Лукашенко поставил конкретные задачи по реформированию Администрации Президента, оптимизации и дебюрократизации работы всего госаппарата, взаимодействию со всей вертикалью власти. Особое внимание поручено обратить на идеологическую и кадровую работу, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.