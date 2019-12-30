Наталья Кочанова: «Думаю, что и следующая избирательная кампания будет проходить достойно»

Парламентская кампания – одно из центральных политических событий года, отметили в фильме «Наш 2019-ый». На старте на каждое место в Овальном зале претендовали 5 человек – небывалый конкурс. Много новых лиц и в Совете Республики, его впервые в суверенной истории Беларуси возглавила женщина – Наталья Кочанова. Она была всем хорошо знакома, как руководитель Администрации Президента, но под занавес года журналисты СТВ встретились с ней в новом качестве. Игорь Позняк, СТВ:

Позади у нас парламентская кампания, впереди – президентская. Как мы этот экзамен прошли? Нужно ли менять избирательную систему в Беларуси? 3 мнения экспертов Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

На мой взгляд, мы прошли его достойно.

Игорь Позняк:

И власть, и общество. Наталья Кочанова:

Очень достойно. Люди пришли на избирательные участки, всё было честно, открыто, прозрачно, было большое количество кандидатов. Игорь Позняк:

Небывалый конкурс. Наталья Кочанова:

Небывалый конкурс. Особенно, конечно, это города областного подчинения, это областные центры, это город Минск. И всё прошло достойно, очень достойно. Поэтому я думаю, что и следующая избирательная кампания будет проходить ровно так достойно, когда каждый гражданин, каждый человек в нашей стране проявит свою гражданскую активность и сделает всё для того, чтобы сделать правильный выбор. Ипатов о выборах президента-2020: «Должно быть железобетонно обеспечено исполнение национального законодательства» Игорь Позняк:

Мы, дотошные журналисты, подсчитали, что Президент в уходящем году чаще всего, на совершенно различных мероприятиях, произносил слово справедливость. Как Вам видится, как представителю власти, в каких сферах в уходящем году эта самая справедливость проявилась? Наталья Кочанова:

Очень важно, что у нас руководитель в стране именно в приоритете говорит о справедливости. Справедливости во всём: по отношению к людям, справделивости при принятии решений, справедливости, в целом, в стране. И, конечно, запрос на это у людей очень серьёзный. Люди хотят справедливости. И я считаю, что в нашей стране вот это может быть, как пример работы во власти, власти и народа, и мы активно занимаемся работой с населением, проводя приёмы по личным вопросам, встречаясь с людьми, разбирая просто какие-то статьи в газете. Когда Президент, читая газету или просматривая телевидение, видит какой-то факт и пишет: «Разобраться», – поручает тебе разобраться, выехать и восстановить справедливость – вы знаете, это дорогого стоит.