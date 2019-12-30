Наталья Кочанова: «Думаю, что и следующая избирательная кампания будет проходить достойно»

Парламентская кампания – одно из центральных политических событий года, отметили в фильме «Наш 2019-ый». На старте на каждое место в Овальном зале претендовали 5 человек – небывалый конкурс. Много новых лиц и в Совете Республики, его впервые в суверенной истории Беларуси возглавила женщина – Наталья Кочанова. Она была всем хорошо знакома, как руководитель Администрации Президента, но под занавес года журналисты СТВ встретились с ней в новом качестве.
Игорь Позняк, СТВ:
Позади у нас парламентская кампания, впереди – президентская. Как мы этот экзамен прошли?
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Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
На мой взгляд, мы прошли его достойно.
Игорь Позняк:
И власть, и общество.
Наталья Кочанова:
Очень достойно. Люди пришли на избирательные участки, всё было честно, открыто, прозрачно, было большое количество кандидатов.
Игорь Позняк:
Небывалый конкурс.
Наталья Кочанова:
Небывалый конкурс. Особенно, конечно, это города областного подчинения, это областные центры, это город Минск. И всё прошло достойно, очень достойно. Поэтому я думаю, что и следующая избирательная кампания будет проходить ровно так достойно, когда каждый гражданин, каждый человек в нашей стране проявит свою гражданскую активность и сделает всё для того, чтобы сделать правильный выбор.
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Игорь Позняк:
Мы, дотошные журналисты, подсчитали, что Президент в уходящем году чаще всего, на совершенно различных мероприятиях, произносил слово справедливость. Как Вам видится, как представителю власти, в каких сферах в уходящем году эта самая справедливость проявилась?
Наталья Кочанова:
Очень важно, что у нас руководитель в стране именно в приоритете говорит о справедливости. Справедливости во всём: по отношению к людям, справделивости при принятии решений, справедливости, в целом, в стране. И, конечно, запрос на это у людей очень серьёзный. Люди хотят справедливости. И я считаю, что в нашей стране вот это может быть, как пример работы во власти, власти и народа, и мы активно занимаемся работой с населением, проводя приёмы по личным вопросам, встречаясь с людьми, разбирая просто какие-то статьи в газете.
Когда Президент, читая газету или просматривая телевидение, видит какой-то факт и пишет: «Разобраться», – поручает тебе разобраться, выехать и восстановить справедливость – вы знаете, это дорогого стоит.
Игорь Позняк:
Как представитель власти, как женщина, как гражданин, расставьте нам, пожалуйста, вот такие реперные точки в уходящем году: что, на Ваш взгляд, было самое главное, что останется у нас в памяти?
Наталья Кочанова:
Прежде всего, это год мира и спокойствия в нашей стране. Это год тогда, когда мы праздновали 75-летие освобождения нашей родной страны от немецко-фашистских захватчиков. Конечно, это та социальная политика, которая была продолжена в нашей стране: это и семейный капитал, действие которого продлено ещё на 5 лет, это и поддержка детей, семей многодетных, которые есть в нашей стране. Посмотрите, ведь определены и расставлены приоритеты: обеспечить жильём многодетные семьи 2019-2020 год для того, чтобы в дальнейшем реализовывать всё в соответствии с законом, который действует в нашей стране.
Игорь Позняк:
Это тоже к вопросу о справедливости?
Наталья Кочанова:
Да, абсолютно. Это и создание национального детского технопарка, который заработает в нашей стране, я думаю, будет очень востребован нашей молодёжью, которой позволят развивать свои таланты и способности. Каждый год, конечно, уникален в своём роде, но вот этот год запомнится вот таким добрым, хорошим по отношению к нашим людям.