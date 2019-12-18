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Ипатов о выборах президента-2020: «Должно быть железобетонно обеспечено исполнение национального законодательства»

18 декабря 2019 11:43
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О предстоящей избирательной кампании Вадим Ипатов рассказал во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Впереди у нас – самое главное событие: в следующем году это грядущие президентские выборы. Парламентские, во многом, были такой репетицией, где в том числе, отрабатывали самые разнообразные технологии. Как вам видится предстоящая, будущая, очень непростая кампания, и как вам видятся параметры внешнего и внутреннего воздействия на этот процесс?

Ипатов о выборах президента-2020: «Должно быть железобетонно обеспечено исполнение национального законодательства»-1

Вадим Ипатов, заместитель председателя Центризбиркома Беларуси, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь:
Я думаю, что они уже чувствуются – параметры эти – и внешнего и внутреннего воздействия. Но опыт всех избирательных кампаний показывает, что первое, что должно быть железобетонно обеспечено – это исполнение национального законодательства.

Если не будет порядка, причём системного порядка: и с массовыми мероприятиями, и с порядком сбора подписей, и порядком регистрации, дальше – предвыборной агитации, то это будет вакханалия.

И это самое главное. Второе, конечно же, подготовка населения к этому, к выборам. То есть те, кто должен этим заниматься, должны обеспечить всю необходимую информационную работу, чтобы люди знали, куда они идут, для чего они идут, и как им реализовать своё активное и пассивное избирательное право.

Также эксперты обсудили:

– какой опыт парламентских выборов стоит учесть во время предстоящей президентской избирательной кампании

– возможные изменения в административном кодексе и других законодательных актах

– каким должен быть руководитель в Беларуси

Смотрите 18 декабря в 20.30 на СТВ.

# Выборы в Беларуси # Вадим Ипатов # Игорь Марзалюк

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