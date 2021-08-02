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Наталья Кочанова: Азербайджан – стратегический партнёр Беларуси. Всегда мы друг другу подставляли плечо

02 августа 2021 15:12
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Новости Беларуси. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с послом Азербайджана по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двусторонние отношения между странами за последние годы значительно активизировались. Минск и Баку намерены и дальше развивать сотрудничество во всех сферах, опираясь на дружественные отношения.

Наталья Кочанова: Азербайджан – стратегический партнёр Беларуси. Всегда мы друг другу подставляли плечо-1

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Добрые и тесные отношения, которые связывают наши народы, наши страны, должны развиваться и впредь. В этом нет никакого сомнения, потому что Азербайджан – это стратегический партнер для нашей страны. И всегда мы друг другу подставляли плечо, и в непростые, сложные времена. Многое сделано у нас в разных сферах развития взаимоотношений – в межпарламентских, межправительственных отношениях, по развитию экономики наших стран. Открылся торговый дом Азербайджана непосредственно при вашем участии.

Наталья Кочанова: Азербайджан – стратегический партнёр Беларуси. Всегда мы друг другу подставляли плечо-4

Латиф Гандилов уверен: у отношений между странами большое будущее. В сентябре должна состояться межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. Для развития наших отношений есть все возможности со стороны Беларуси и Азербайджана.

# Беларусь-Азербайджан # Наталья Кочанова # Латиф Гандилов # Фотофакт

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