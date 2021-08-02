Наталья Кочанова: Азербайджан – стратегический партнёр Беларуси. Всегда мы друг другу подставляли плечо

Новости Беларуси. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с послом Азербайджана по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двусторонние отношения между странами за последние годы значительно активизировались. Минск и Баку намерены и дальше развивать сотрудничество во всех сферах, опираясь на дружественные отношения.