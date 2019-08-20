Наталья Эйсмонт о закрытой части совещания Президента с правоохранителями: «3,5 часа откровенного и зачастую жёсткого разговора»

Новости Беларуси. О подробностях закрытой части совещания главы государства с правоохранительным блоком страны журналистам рассказала пресс-секретарь Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По ее словам, разговор получился откровенный и жесткий. Но возможность высказаться и представить свою позицию по обозначенным вопросам была у каждого участника. Наталья Эйсмонт также сообщила, что Александр Лукашенко потребовал от силовиков справедливого отношения к людям. К тому же контроль за качеством работы всей системы внутренних дел будет многократно усилен.

Владимир Матвеев, корреспондент Белорусского телеграфного агентства:

Наталья Николаевна, после сегодняшнего совещания с правоохранителями и нелицеприятных вещей, которые, как я знаю, как и обозначил Президент, прозвучали, некоторые из наших коллег поспешили сделать вывод о том, что власть смягчает свои требования. И связали это – сейчас модно так делать – с предстоящими избирательными кампаниями. Вы были и на закрытой части совещания, слышали разговор, знаете итоги. Скажите, насколько справедливы звучащие высказывания?

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Да, я действительно присутствовала на совещании от начала до конца. А это, как вы все знаете, три с половиной часа непростого, откровенного и зачастую жесткого разговора. Поэтому хочу сказать однозначно: те, кто поспешили увидеть здесь какие-то грядущие послабления или тем более какую-то пиар-кампанию, они просто недооценивают ситуацию и не знают нашего Президента. Что это означает? Это означает главное: что требовательность с сегодняшнего дня будет только возрастать, причем требовательность по всем фронтам. Наверное, две главные непреклонные истины можно выделить по итогам сегодняшнего обсуждения из всего того, что говорил глава государства. Первое: к бандитизму, коррупции, ко всем иным проявлениям нарушения закона отношение будет прежнее и даже еще жестче. То есть послаблений не будет. Кто бы что ни увидел, тем, кому место в тюрьме, должны быть и будут в тюрьме, это однозначно. Второе: порядочные люди пострадать не должны, справедливость здесь действительно ключевое слово, и на это не раз обращал внимание Президент. И в этом плане будет многократно усиливаться контроль за качеством работы правоохранительных органов. Я подчеркиваю: контроль за качеством работы, а это и есть та самая справедливость.

Дмитрий Семченко, заведующий отделом политических обозревателей телеканала ОНТ:

Наталья Николаевна, на открытой части совещания Президент неожиданно для нас, для журналистов рассказал о неприглядных фактах в работе силовиков. Интересно, как строилось дальше совещание, реакция участников самого совещания и что происходило на закрытой части.

Наталья Эйсмонт:

Да, я это тоже хочу подчеркнуть особо. Президент сегодня рассекретил, наверное, один из самых закрытых документов, который поступил к нему после тщательной проработки соответствующих структур. То есть это то, что, говоря простым языком, накопали сами же правоохранители. Президент не остановился, вы слышали, на конкретных каких-то фактах, не конкретизировал ничего, дабы не увести разговор в обсуждение каких-то частных примеров, частных случаев. Главной целью было конкретизировать и назвать именно проблемы, назвать недостатки и потребовать от присутствующих объяснения по этим проблемам и по этим недостаткам. Высказаться в ходе совещания, в ходе его закрытой части, была возможность абсолютно у каждого участника. Многие ею воспользовались. Свою оценку ситуации, в частности, дали и глава Администрации Президента, и госсекретарь Совета безопасности, иные участники. В частности, председатель Верховного суда много говорил о работе Следственного комитета, обозначал недостатки, высказывал замечания, высказывал предложения, какой бы хотелось видеть работу следствия и где есть резервы для усовершенствования этой работы. Ну а Президент отдельно обращался к губернаторам, так как это его первые представители на местах. И здесь жесткое требование главы государства: они должны видеть ситуацию, они должны видеть перегибы и своевременно информировать о них Президента. В Беларуси народная власть, она должна и будет видеть интересы народа. Это ключевой посыл главы государства участникам совещания.

Владимир Матвеев:

А как вы сформулировали итоги совещания – к чему пришли по результатам обсуждения?