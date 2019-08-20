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Наталья Эйсмонт о закрытой части совещания Президента с правоохранителями: «3,5 часа откровенного и зачастую жёсткого разговора»

20 августа 2019 17:24
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Новости Беларуси. О подробностях закрытой части совещания главы государства с правоохранительным блоком страны журналистам рассказала пресс-секретарь Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По ее словам, разговор получился откровенный и жесткий. Но возможность высказаться и представить свою позицию по обозначенным вопросам была у каждого участника.

Наталья Эйсмонт также сообщила, что Александр Лукашенко потребовал от силовиков справедливого отношения к людям. К тому же контроль за качеством работы всей системы внутренних дел будет многократно усилен.

Наталья Эйсмонт о закрытой части совещания Президента с правоохранителями: «3,5 часа откровенного и зачастую жёсткого разговора»-1

Владимир Матвеев, корреспондент Белорусского телеграфного агентства:
Наталья Николаевна, после сегодняшнего совещания с правоохранителями и нелицеприятных вещей, которые, как я знаю, как и обозначил Президент, прозвучали, некоторые из наших коллег поспешили сделать вывод о том, что власть смягчает свои требования. И связали это – сейчас модно так делать – с предстоящими избирательными кампаниями.

Вы были и на закрытой части совещания, слышали разговор, знаете итоги. Скажите, насколько справедливы звучащие высказывания?

Наталья Эйсмонт о закрытой части совещания Президента с правоохранителями: «3,5 часа откровенного и зачастую жёсткого разговора»-4

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Да, я действительно присутствовала на совещании от начала до конца. А это, как вы все знаете, три с половиной часа непростого, откровенного и зачастую жесткого разговора. Поэтому хочу сказать однозначно: те, кто поспешили увидеть здесь какие-то грядущие послабления или тем более какую-то пиар-кампанию, они просто недооценивают ситуацию и не знают нашего Президента.

Что это означает? Это означает главное: что требовательность с сегодняшнего дня будет только возрастать, причем требовательность по всем фронтам.

Наверное, две главные непреклонные истины можно выделить по итогам сегодняшнего обсуждения из всего того, что говорил глава государства. Первое: к бандитизму, коррупции, ко всем иным проявлениям нарушения закона отношение будет прежнее и даже еще жестче. То есть послаблений не будет. Кто бы что ни увидел, тем, кому место в тюрьме, должны быть и будут в тюрьме, это однозначно. Второе: порядочные люди пострадать не должны, справедливость здесь действительно ключевое слово, и на это не раз обращал внимание Президент. И в этом плане будет многократно усиливаться контроль за качеством работы правоохранительных органов. Я подчеркиваю: контроль за качеством работы, а это и есть та самая справедливость.

Наталья Эйсмонт о закрытой части совещания Президента с правоохранителями: «3,5 часа откровенного и зачастую жёсткого разговора»-7

Дмитрий Семченко, заведующий отделом политических обозревателей телеканала ОНТ:
Наталья Николаевна, на открытой части совещания Президент неожиданно для нас, для журналистов рассказал о неприглядных фактах в работе силовиков. Интересно, как строилось дальше совещание, реакция участников самого совещания и что происходило на закрытой части.

Наталья Эйсмонт о закрытой части совещания Президента с правоохранителями: «3,5 часа откровенного и зачастую жёсткого разговора»-10

Наталья Эйсмонт:
Да, я это тоже хочу подчеркнуть особо. Президент сегодня рассекретил, наверное, один из самых закрытых документов, который поступил к нему после тщательной проработки соответствующих структур. То есть это то, что, говоря простым языком, накопали сами же правоохранители.

Президент не остановился, вы слышали, на конкретных каких-то фактах, не конкретизировал ничего, дабы не увести разговор в обсуждение каких-то частных примеров, частных случаев. Главной целью было конкретизировать и назвать именно проблемы, назвать недостатки и потребовать от присутствующих объяснения по этим проблемам и по этим недостаткам.

Высказаться в ходе совещания, в ходе его закрытой части, была возможность абсолютно у каждого участника. Многие ею воспользовались. Свою оценку ситуации, в частности, дали и глава Администрации Президента, и госсекретарь Совета безопасности, иные участники. В частности, председатель Верховного суда много говорил о работе Следственного комитета, обозначал недостатки, высказывал замечания, высказывал предложения, какой бы хотелось видеть работу следствия и где есть резервы для усовершенствования этой работы.

Ну а Президент отдельно обращался к губернаторам, так как это его первые представители на местах. И здесь жесткое требование главы государства: они должны видеть ситуацию, они должны видеть перегибы и своевременно информировать о них Президента. В Беларуси народная власть, она должна и будет видеть интересы народа. Это ключевой посыл главы государства участникам совещания.

Наталья Эйсмонт о закрытой части совещания Президента с правоохранителями: «3,5 часа откровенного и зачастую жёсткого разговора»-13

Владимир Матвеев:
А как вы сформулировали итоги совещания – к чему пришли по результатам обсуждения?

Наталья Эйсмонт о закрытой части совещания Президента с правоохранителями: «3,5 часа откровенного и зачастую жёсткого разговора»-16

Наталья Эйсмонт:
Вы знаете, это ни в коем случае не громкие слова: для правоохранительной системы нашей страны сегодня действительно был исторический момент, серьезный поворот в их работе. Вы знаете отношение нашего Президента к коррупции, к экономическим преступлениям, к любым другим нарушениям закона. Поэтому с сегодняшнего дня спрос будет не то что прежним, он будет возрастать, как будет возрастать и давление.

К бандитам будут относиться исключительно как к бандитам. Ну а те замечания и недостатки, которые были выявлены и озвучены сегодня – их будут просто выжигать каленым железом.

Президент, подводя итог, отметил, что в целом в нашей стране выстроена неплохая система работы правоохранительных органов. Но от руководителей он требует не закрывать глаза на имеющиеся негативные проявления, ликвидировать все узкие места. И самое главное: за каждым фактом видеть судьбу человека.

# Национальная безопасность # Наталья Эйсмонт # Владимир Матвеев # Дмитрий Семченко # Фотофакт

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