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«Развивать сотрудничество, конструктивный диалог». Военная делегация Латвии с визитом в Беларуси

20 августа 2019 06:53
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Новости Беларуси. Вопросы международной и региональной безопасности, а также перспективы двустороннего военного сотрудничества. Об этом шла речь в оборонном ведомстве нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Развивать сотрудничество, конструктивный диалог». Военная делегация Латвии с визитом в Беларуси-1

«Развивать сотрудничество, конструктивный диалог». Военная делегация Латвии с визитом в Беларуси-3

Здесь прошли переговоры с военной делегацией Латвии, которая в эти дни находится с визитом в Беларуси. Гости посетили одну из воинских частей, а также Военную академию. Кроме того, латвийские военные возложили венок к стеле «Минск – город-герой» и познакомились с экспозицией музея Великой Отечественной.

«Развивать сотрудничество, конструктивный диалог». Военная делегация Латвии с визитом в Беларуси-6

Леонидс Калниньш, генерал-лейтенант, командующий Вооруженными Силами Латвийской Республики:
Абсолютная открытость. Белорусская сторона готова показать подразделения, которые другие страны может быть даже и не показали. И с нашей стороны – латвийской стороны мы готовы также развивать сотрудничество, конструктивный диалог. Показать все, что интересует белорусскую сторону.

«Развивать сотрудничество, конструктивный диалог». Военная делегация Латвии с визитом в Беларуси-9

# Беларусь-Латвия # Леонидс Калниньш # Фотофакт

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