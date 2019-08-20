«Развивать сотрудничество, конструктивный диалог». Военная делегация Латвии с визитом в Беларуси

Новости Беларуси. Вопросы международной и региональной безопасности, а также перспективы двустороннего военного сотрудничества. Об этом шла речь в оборонном ведомстве нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вопросы международной и региональной безопасности, а также перспективы двустороннего военного сотрудничества. Об этом шла речь в оборонном ведомстве нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь прошли переговоры с военной делегацией Латвии, которая в эти дни находится с визитом в Беларуси. Гости посетили одну из воинских частей, а также Военную академию. Кроме того, латвийские военные возложили венок к стеле «Минск – город-герой» и познакомились с экспозицией музея Великой Отечественной.
Леонидс Калниньш, генерал-лейтенант, командующий Вооруженными Силами Латвийской Республики:
Абсолютная открытость. Белорусская сторона готова показать подразделения, которые другие страны может быть даже и не показали. И с нашей стороны – латвийской стороны мы готовы также развивать сотрудничество, конструктивный диалог. Показать все, что интересует белорусскую сторону.