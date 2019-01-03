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Наталья Эйсмонт: «Беларусь слушают, и её слышат»

03 января 2019 14:29
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Новости Беларуси. Интервью пресс-секретаря Президента Беларуси показали в фильме «Наш 2018-ый».

Игорь Позняк, СТВ:
Как, на Ваш взгляд, в уходящем году и в последние годы изменилось отношение к Беларуси?

Наталья Эйсмонт: «Беларусь слушают, и её слышат»-1

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Я бы сказала главное: Беларусь слушают, и её слышат. И с этим уже не поспорит никто. И Беларусь сейчас – уже игрок глобальный, и игрок полноценный. Особенно, учитывая такое наше географическое положение важное. И самое главное, что сейчас в мире стоят во главе угла вопросы безопасности. Все поняли: ничего без безопасности не может быть.

# Государственная политика # Наталья Эйсмонт

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