Наталья Эйсмонт: «Беларусь слушают, и её слышат»

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Я бы сказала главное: Беларусь слушают, и её слышат. И с этим уже не поспорит никто. И Беларусь сейчас – уже игрок глобальный, и игрок полноценный. Особенно, учитывая такое наше географическое положение важное. И самое главное, что сейчас в мире стоят во главе угла вопросы безопасности. Все поняли: ничего без безопасности не может быть.