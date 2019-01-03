Колокол от Цзиньпина, сахарница от Рухани, самовар и шахматы: что дарят Президенту Беларуси

О том, что дарят главе белорусского государства, рассказали в фильме «Наш 2018-ый». Игорь Позняк, СТВ:

Уходящий год подтвердил фирменную многовекторность? Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Конечно. И через подарки. Вот мы сейчас в музее подарков. Мы можем её запросто проследить – то, что касается 2018 года.

Игорь Позняк:

То есть, практически, это такая карта мира? Наталья Эйсмонт:

Конечно, абсолютно. Причём, такая интересная карта мира со своими фишками, своими особенностями, характеризующими наши отношения с разными странами. В частности – сахарница, подаренная президентом Ирана Рухани. Встреча с Александром Григорьевичем Лукашенко у них состоялась на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в этом году. И, конечно, мы воспринимаем Иран (об этом активно шла речь), как государство, с которым у нас отличные политические отношения. Но потенциал ещё огромный и огромный. Вот, может быть, той самой сладости, как позитива в наших отношениях – эта сахарница тоже придаст.

Игорь Позняк:

А это – к российскому чаю… Наталья Эйсмонт:

Это – к российскому чаю: традиционный самовар. Но он – футбольный самовар. Русский традиционный подарок, но он в таком интересном исполнении. Наш Президент был и на открытии, и на закрытии чемпионата мира по футболу в России в этом году. Вообще, замечательный был чемпионат! Мы всей страной, и Президент сам об этом говорил не раз, болели за сборную России. Она прекрасно выступила. Вы помните тот самый прекрасный гол Забиваке, который просто потряс СМИ в первый день открытия чемпионата, прямо в аэропорту. Вот теперь у нас остался на память такой замечательный самовар.

Подарки из других стран: вот, например, очень интересный подарок этого года – Нурсултан Абишевич Назарбаев подарил шахматы. Все сейчас понимаем, насколько мировая политика – это та же самая партия, насколько нужно быть и тактиком, и стратегом, и видеть эту всю игру. Игорь Позняк:

Просчитать несколько ходов вперёд? Наталья Эйсмонт:

Да, да, вперёд. Поэтому, конечно, это – подарок тоже очень символичный. У Александра Григорьевича и Нурсултана Абишевича прекрасные личные отношения. И эти партии они всегда, уже много лет разыгрывают очень успешно.

Игорь Позняк:

Кстати говоря, наш Президент – он, Вы никогда не видели, в шахматы играет? Наталья Эйсмонт:

Вы знаете, он играет в шахматы. Знаю, что увлекался ещё с молодых лет. Насколько сейчас позволяет время играть непосредственно в шахматы, мне, конечно, сказать сложно. Но выстраивание той самой многовекторной политики, о которой Вы говорите, это те же самые шахматы. Поэтому эти партии разыгрываются постоянно. В нашей многовекторной политике, конечно, отдельно стоят стратегические партнёры. Россия – наш партнёр №1 и Китайская Народная Республика. В этом году на саммите Шанхайской организации сотрудничества Си Цзиньпин преподнёс нашему Президенту в подарок колокол.