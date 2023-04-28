«Нашли новые темы, которые надо предметно отрабатывать». Головченко встретился с губернатором Иркутской области

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Нашли новые темы, которые надо предметно отрабатывать. Это касается и сотрудничества в сфере лесного хозяйства. Большие очень планы у области по строительству центра по разведению культур лесных. Мы предлагаем свои технологии и возможности механизации лесного хозяйства, лесозаготовок, в восстановлении лесного фонда. Вот это предметно обсуждали. Вопросы строительной отрасли, вообще участие белорусских организаций в реализации строительных и инфраструктурных проектов. Мы пока этой темы не касались – может быть, расстояние несколько пугает (я имею в виду наших строителей).

На самом деле, опыт у нас уже большой наработан в различных регионах России. Тоже, кстати, было не очень просто выйти за пределы республики для наших государственных строительных трестов. Но сейчас это поставлено, что называется, практически на поток. Поэтому я не думаю, что здесь расстояние играет какую-то существенную роль, все зависит от экономики проекта. Поэтому будем эту тему тоже предметно отрабатывать, в частности, я прямо сегодня поручил Брестскому облисполкому, руководитель Брестского региона у нас закреплен за сотрудничеством с областью, прямо сейчас они начнут отрабатывать эту тематику.