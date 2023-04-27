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Беларусь и Китай обсудили совместную работу в военной сфере

27 апреля 2023 13:52
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Министры обороны Беларуси и Китая обсудили вопросы взаимодействия в военной сфере. Встреча прошла в столице Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Китай обсудили совместную работу в военной сфере-1

Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития сотрудничества, намечены пути дальнейшего движения вперед. На переговорах был отмечен высокий уровень белорусско-китайских отношений, которые имеют статус всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.

# Беларусь-Китай # Виктор Хренин # Фотофакт

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