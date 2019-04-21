«Наша встреча положила начало новому уровню наших взаимоотношений». Самое главное о поездке Президента в Турцию

Новости Беларуси. Неделя была насыщенной не только событиями внутренними. Ее начало ознаменовал официальный визит Александра Лукашенко в Турцию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В 2017 году страны отметили 25-летие установления дипотношений. И можно смело сказать, что политические контакты в последние несколько лет заметно активизировались.

То же самое можно сказать и о торгово-экономическом сотрудничестве. Возьмем последнее десятилетие. Если в 2009-м наторговали на 276 миллионов долларов, то в 2018 году вплотную подошли к миллиарду. Задача на ближайшее пятилетие – дорасти минимум до 1,5 миллиардов. Внести значительный вклад в товарооборот может и «Беларус». Его собрали накануне визита Президента на совместном предприятии, расположенном недалеко от Анкары. Сейчас его достраивают, заработать производство должно в июле.

Мерхаба, Беларусь. Мерхаба, Президент Александр Лукашенко. Турция нашего лидера приветствовала с восточным размахом. По пути следования кортежа – баннеры на белорусском языке: «Шчыра вiтаем Прэзiдэнта Беларусi». Так могут встречать только в самых близких странах и не обязательно географически близких.

От сердца, значит, по-белорусски и запись нашего Президента в Книге почётных гостей национального мавзолея «Аныткабир». Этот комплекс – Мустафе Кемалю – знак благодарности турецкого народа своему лидеру – Ататюрку. Отец «всех турков» на осколках Османской империи построил суверенное светское государство. Это был сложный и смелый путь. «Дорогой льва» неспешно идёт и наш Президент.

А в это время в резиденции нынешнего лидера Турции расстилают многометровый ковёр. Внимание – не красного – как в других странах, а, по турецкой, традиции лазурного цвета. Это символизирует Эгейское море. «Шёлковый путь» один, но выходов из Азии в Европу у него два – Беларусь и Турция, сухопутный и морской. «Серьёзные перспективы»: подписание каких контрактов ожидается на белорусско-турецком бизнес-форуме в Анкаре Этот приём вышел такой же помпезный, как и сам «Ак Сарай». Белый дворец в 40 раз больше Белого дома и московского Кремля вместе взятых. За полкилометра до президентского Дворца нашего лидера встречает и сопровождает конная кавалерия – 40 всадников.

Здесь 1100 комнат, 250 из них – личные покои Реджепа Тайипа Эрдогана. Самый большой в мире президентский дворец – символ богатой истории и современных амбиций Турции. Поэтому на равных здесь разговаривают только с друзьями.

Цена этого рукопожатия – миллиард долларов. Миллиардный товарооборот президенты наметили в 2016-м. Сказано – сделано. Александр Лукашенко: «За два года взаимный товарооборот, после визита президента Турции в Беларусь, вырос на 20%» Наш Президент подружился с Эрдоганом ещё в годы его премьерства. А самодостаточная Турция хорошо знакома с белорусским лидером и страной.

Парвиз Кулиев, представитель БелТПП в Турции:

Впечатления – супер у них о Беларуси и о народе. Кстати, очень большое уважение к Президенту Беларуси. Может быть за то, что он ведет правильную политику и работу.

Свою откровенность и смелость опытный политик Александр Лукашенко продемонстрировал и в объёмном интервью для главного информагентства Турции – «Анадалу». К визиту готовились тщательно и даже бизнес-форум организовали. Борт номер был ещё в воздухе, а наши деловые круги берут новые высоты сотрудничества.

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Белорусская сторона заключила многолетние контракты на 325 млн долларов, заключил концерн «Белнефтехим», Минлесхоз, Минпром. Главный посыл – развитие дальнейших кооперационных связей на примере озвученного проекта МТЗ. На данной площадке мы будем прорабатывать с нашими турецкими партнерами реализацию проекта по комбайнам, зерно- и кормоуборочным. Там же попробуем проработать проект «Амкодора».

Турция – в десятке стран мира по разнообразию полезных ископаемых. В недрах добывают 60 видов минералов. Есть где развернуться нашим БелАЗам и разогнаться зерноуборочной технике. Всё зависит от испытаний на урожайных полях Анталии. Непаханое поле работы в стране летнего отдыха и для нашей снегоуборочной техники. Ниша свободна. Почему бы «Амкодору» не расчистить её для себя?

Турция позволяет на своем рынке развернуться белорусам. Даже тракторам. А ведь и сама страна – на четвёртом месте по выпуску стальных пахарей. «Беларусов» для турецкого рынка выпускают по так называемой франшизе Гянджинского завода в Азербайджане. В это производство в Кырыккале, в 80 километрах от Анкары, азербайджанцы инвестировали 15 млн долларов.

Ханлар Фатиев, председатель наблюдательного совета «Гянджинского автомобильного завода» (Азербайджан):

В 2006 году, когда наши президенты решили, что нужен белорусский трактор в Азербайджане, мало кто в это верил, но указанием президентов в Азербайджане было создано предприятие. После этого было принято решение выходить на третьи страны, президенты приняли решение, а мы с директором завода должны воплощать в жизнь.

Так выгоднее: между Анкарой и Баку действуют зоны особых экономических преференций. Для Минска кооперация сборочных производств – ключ ко многим рынкам. У Турции зоны свободной торговли ещё с 20 странами. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Убежден, что наша встреча, от которой в Турции и особенно в Беларуси, где хорошо знают Турцию, вашего президента, очень ценят и уважают его. Люди ждут этой новой вехи, как сказал президент в начале переговоров один на один. Наша встреча положила начало новому уровню наших взаимоотношений во всех сферах.

Ежегодно Беларусь посещает 30 тысяч турок, одних из самых активных инвесторов. Только в 2018 году они вложили в нашу экономику немногим более 40 миллионов долларов. По разным оценкам, 16-18-я экономика мира – Турция к 2023 году стремится войти в десятку экономик мира. И сделать это собирается, опираясь на экономку знаний: инновации и IT.

Как итог: большинство меморандумов о сотрудничестве – в науке, образовании и гуманитарной сфере. От совместного освоения Арктики до проектов в медицине. Под документами поставлены подписи, а в отношениях лишь запятая. В экономике ещё нужно догнать политическую сферу. Здесь полное взаимопонимание. Александр Лукашенко о белорусско-турецком сотрудничестве: «Мы можем, должны и сделаем значительно больше» В стенах крепости сохранились даже фрагменты христианской Византии – кресты. С Беларусью Турция готова выстраивать только мосты дружбы. Восток – это важность даже в мелочах.