Александр Лукашенко – в интервью турецкому информационному агентству: «Всё горит от главных мировых игроков»

Журналист Али Джура начал беседу с международной повестки дня. Он поинтересовался причинами нынешнего напряжения на геополитической карте и мнением на сей счет белорусского Президента. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что горячими точками становятся государства, которые располагают богатыми природными ресурсами и выгодным географическим положением, то есть те точки мира, где у глобальных игроков свой интерес. Подтверждает это ситуация в Сирии, сейчас напряжение растёт в Венесуэле.

Беларусь не относится ни к глобальным игрокам, ни к богатым ресурсами странам. Более того, многовекторная мирная политика соответствует нашему менталитету и вытекает из исторического опыта. Александра Лукашенко знают как миролюбивого политика, он нередко высказывался в поддержку мирного разрешения споров. Турецкий корреспондент особо отметил вклад Беларуси в урегулирование ситуации на Украине.

Сегодня создано напряжение совсем рядом, у наших границ, в Украине. В Венесуэле вы знаете, что происходит. Дай бог, чтобы это не переросло в какой-то международный конфликт и столкновение. Вы видите, что происходит в Ливии, и это только начало. Вы видите и ощущаете уже как гражданин Турции, что происходит рядом с вами – в Сирии, Ираке, курдская проблема для вас очень важна.

Али Джура, глава московского корреспондентского пункта информационного агентства «Анадолу»: Сегодня мы становимся свидетелями нарастания кризисных явлений во всем мире. Есть региональные конфликты, но все больше людей начинают испытывать беспокойство за судьбу мира. Как это влияет на внешнюю политику Беларуси? Каких целей ваша страна стремиться достичь на международной арене?

То там, то здесь возникают конфликты. Но раз они возникают, значит они кому-то нужны. Этот мой тезис подтверждает, что конфликты возникают со странами с богатыми природными ресурсами, в странах, которые занимают важнейшеее геополитическое положение на карте мира. Ответ понятен – значит кому-то нужны эти ресурсы, значит кто-то хочет влиять на те государства, которые занимают географически и стратегически важное положение. Я это сказал к тому, чтобы еще задать вам один риторический вопрос: «Нам белорусам это надо?». Даже если мы очень заинтересованы в природных ископаемых, в ресурсах (у нас их хватает, особенно углеводородных). Мы в этом не заинтересованы. Мы не являемся глобальным игроком и не имеем психологии имперской, чтобы силой влиять на то или иное государство и заполучить эти ресурсы.

Но я вас подвел к ответу на вопрос, кому это выгодно? Все горит от главных мировых игроков. Что это за игроки – вы их хорошо знаете. Одни себя ведут агрессивно, другие – занимаются риторикой, очень много кричат. Но подливают масло в огонь. Третьи – молчаливо стараются влиять на ситуацию в мире. Но каждый из этих гигантских игроков имеет определенную цель. Разделяй и властвуй.

Беларусь в этом категорически не заинтересована. Турция, мне кажется, тоже не сторонница того, чтобы везде вспыхивали очаги конфликта. Потому что Турция в таком положении, что это может плохо для нее самой закончиться, если она будет разжигать конфликты. Наоборот, когда рядом идет война, надо сделать все – и Турция это делает – для того, чтобы ситуацию ослабить у своих границ и вообще на Ближнем Востоке.

Поэтому ни Турции, а тем более Беларуси, такие конфликты – локальные или же более крупные – абсолютно не нужны. Мы здесь ничего не выиграем, во-первых. А во-вторых, наш менталитет другой. Мы «наелись» этих войн. Все войны, которые существовали в прошлом столетии, да и в позапрошлом, прокатывались через Беларусь. Туда и обратно. И мы теряли не только поколениями нажитое богатство, мы теряли миллионы людей. В последней войне – Второй мировой, Великой Отечественной, которая прокатилась по Беларуси, мы лишились каждого третьего жителя. Поэтому у нас менталитет другой.

Ни с практической точки зрения, ни с моральной, ни с генетической точки зрения – нам эти конфликты не нужны, поэтому мы проводим сбалансированную многовекторную политику. Нам нужен мир и на Западе, и на Востоке. Мы от этого выиграем, занимая пусть даже сложное положение географическое – между мощным Западом и Востоком, где расположены великая Россия и великий Китай. А с другой стороны – Европейский союз.

Вот наша позиция. Нам не нужны конфликты в Сирии, тем более они не нужны здесь – у наших границ. Я имею в виду Украину. Мы занимаем здесь принципиальную позицию. Сегодня – этот пожар в нескольких километрах от тебя, завтра он перекинется на твою территорию. Будет жарко.