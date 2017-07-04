Нам важно, чтобы наши коллеги сами убедились, что такое Беларусь: большинство депутатов ОБСЕ прибыли в Минск с женами

Новости Беларуси. Минск стал полноценным мостом между Востоком и Западом в вопросах построения мира. Об этом заявила глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кристин Муттонен прибыла в Беларусь днем 4 июля. Напоминаем, что наша страна впервые примет сессию этой организации. Форум откроется 5 июля. В нем примут участие более 600 гостей. Погода прохладная, а прием – теплый. Кристин Муттонен, едва ступив на землю, подчеркивает: в Минск она возвращается с радостью. И с таким же чувством отмечает, что сейчас без Беларуси наша планета была бы иной.

Кристин Муттонен, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Минск уже давно стал площадкой, где обсуждаются вопросы по построению мира. И мы считаем Беларусь мостом не только между разными государствами, но и между Востоком и Западом в целом. Минск очень важен для всех нас. Дмитрий Боярович, СТВ:

Хельсинский мир, установившийся в 1975 году в сфере политических отношений между Западом и Востоком, сегодня все чаще дает слабину. Потому регион – да что там – весь мир нуждается в новых миротворческих шагах. И 26 летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая в белорусской столице пройдет впервые, – еще один шаг в мирном направлении. В повестке сессии три блока. Если кратко – это политика, экономика и права человека. По каждой из подтем депутаты выработают стратегию поведения. Все это отразится в итоговой Минской декларации (документе, который рекомендует национальным правительствам и парламентам поступать так, а не иначе).

Сергей Кизима, политический аналитик:

Это важное мероприятие. Для Беларуси это важно, прежде всего, в имиджевом плане. Будет много дискуссий, много обсуждений в зарубежной прессе. А это, конечно же, положительный факт, который еще раз подтверждает важность Беларуси в европейских делах, важность Беларуси как центра Европы и донора безопасности. Свою резолюцию подготовили и белорусские депутаты. Она касается борьбы с психоактивными веществами. Тема не случайна: опыт в сфере противодействию наркотрафику в нашей стране колоссальный. Наши парламентарии выступили соавторами и других резолюций, например, США, России и Азербайджана. Интересно, что Беларуси отведена особая роль и в еще одной инициативе. Кристин Муттонен еще до начала сессии предложила создать у нас специальный комитет по борьбе с терроризмом.

Петр Петровский, политический аналитик:

Это инициатива, которая востребована временем на фоне сирийского конфликта и событий в Украине. На фоне того увеличения рисков, которое мы наблюдаем (теракт в Петербурге, те террористические акты, которые мы видели в Западной Европе). И я надеюсь, что это станет особым толчком в сотрудничестве государств по данному сложному вопросу. Ожидается, что в Беларусь приедет более 600 участников сессии. Самая большая делегация – у США, затем идут Германия и Италия. Между тем, у них впереди не только работа. Гостей ждет и культурная программа, в том числе – поход в Оперный театр и множество экскурсий по стране. Известно также, что большинство депутатов взяли с собой жен.