В Минск прибывают участники летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ

Новости Беларуси. Главное политическое событие в деятельности организации стартует уже 5 июля. Ожидается, что в ней примут участие более 700 гостей из 6 десятков стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная тема сессии – «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе». По итогам встречи будет подписана Минская декларация, которую наполнят рекомендации для всех стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

ОБСЕ считается крупнейшим в мире межправительственным объединением, ориентированным на безопасность. В него входят страны, расположенные в Северной Америке, Европе и Центральной Азии. Для их представителей в Минске, помимо участия в пленарных заседаниях, запланирована масштабная программа, которая ближе познакомит с Беларусью.

Отметим, что для освещения сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске аккредитовано более 55 иностранных журналистов.