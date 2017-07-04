«Вы на одном месте не засиживались нигде, вы знаете по вертикали всю работу»: Александр Лукашенко – губернатору Минской области

Новости Беларуси. Губернатором Минской области назначен Анатолий Исаченко. Принимая такое кадровое решение, глава государства отметил, что для этого руководителя столичный регион хорошо знаком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее он занимал должность помощника Президента Беларуси – инспектора по Минской области. Она является одной из самых крупных в стране, не только по территории. Регион – лидер аграрной отрасли, предприятия, расположенные здесь, имеют мировую славу, а реализуемые проекты вызывают все большую заинтересованность инвесторов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Каждый губернатор что-то привносил для развития Минской области. Мы пришли к выводу, и в Администрации Президента – я рад, что они самостоятельно до этого дошли – что нам надо более интенсивными темпами чаще проводить ротацию кадров. В этом весь смысл. Я думаю, что люди на одном месте засиживаться не должны. Вы на одном месте не засиживались нигде, вы знаете по вертикали всю работу. И я очень хотел бы, чтобы у вас в Минской области получилось. Очень хотел бы. На меня вы можете рассчитывать тогда, когда вам будет необходима помощь. Я не мешаю работать никому. Но если люди просят помочь, я всегда стараюсь в меру своих возможностей оказать поддержку и оказать помощь.