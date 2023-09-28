«Нам нужно дружить. Россия не агрессор». Светлана Розналевич рассказала, как Запад зомбирует общество

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим жизнь на Донбассе, нацизм в Украине и военную поэзию. В гостях военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка» Елена Соколова и донбасский поэт, представитель Z-поэзии Светлана Розналевич.
Григорий Азаренок, СТВ:
Многие творческие люди... Ладно, если бы они странную позицию занимали, типа нет войне. Глупая очень позиция, потому что сейчас идет 40 войн, просто Россия защищает своих людей. Но когда помимо этого есть еще творческие люди с людоедской позицией, когда Вера Полозкова говорит о том, что хорошо бы грохнуть Прилепина, жаль не убили. Когда говорит Алексеевич, наша «нобелевка» на всю голову, что Бузину убили и правильно сделали. Это что вообще такое? Мы на разных книжках росли. Мы читали Пушкина, Купалу, Гоголя, Есенина. Они учили: не расстреливал я несчастных по темницам. А вот это вот что?
Светлана Розналевич, донбасский поэт, представитель Z-поэзии:
Я считаю, что это в некоторой мере проявление того самого нацизма. Оно проявляется в людях, которые или выехали с территории России, а сейчас говорят нелестные вещи в адрес нашего государства, или находятся здесь непосредственно. Это тот же самый нацизм. Также работают западные технологии по перепрошиванию населения. Я думала, что этим технологиям больше поддается молодое поколение, люди моего возраста, ведь я знаю лично людней, с которыми училась в университете, которые до начала боевых действий выехали на территорию Украины. Они абсолютно не понимают и настроены против России. С начала СВО было выслушано много негатива с их стороны. Эти люди поддаются, это молодое поколение. Но когда лично удалось связаться с человеком, который является другом моего деда, этому человеку 84 года сейчас. Его отца чуть не убили бандеровцы. Когда мы говорим, что нас бомбит Украина, в ответ мы слышали, что нет, этого не может быть. Этот человек тоже агрессивно настроен против России. Эти технологии работают. Нам нужно думать о своих собственных технологиях, которые будут не настолько против этих технологий работать, как просто перепрошивать людей по-своему. Ведь у нас сейчас добавляются новые территории. Я видела натовские учебники, по которым учились дети в школах. Нужно объяснять, что мы по факту один народ. У нас общая история, нам нужно дружить. Россия не агрессор. Мы должны работать в таком русле.
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