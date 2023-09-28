«Нам нужно дружить. Россия не агрессор». Светлана Розналевич рассказала, как Запад зомбирует общество

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим жизнь на Донбассе, нацизм в Украине и военную поэзию. В гостях военный корреспондент интернациональной бригады «Пятнашка» Елена Соколова и донбасский поэт, представитель Z-поэзии Светлана Розналевич.

Григорий Азаренок, СТВ:

Многие творческие люди... Ладно, если бы они странную позицию занимали, типа нет войне. Глупая очень позиция, потому что сейчас идет 40 войн, просто Россия защищает своих людей. Но когда помимо этого есть еще творческие люди с людоедской позицией, когда Вера Полозкова говорит о том, что хорошо бы грохнуть Прилепина, жаль не убили. Когда говорит Алексеевич, наша «нобелевка» на всю голову, что Бузину убили и правильно сделали. Это что вообще такое? Мы на разных книжках росли. Мы читали Пушкина, Купалу, Гоголя, Есенина. Они учили: не расстреливал я несчастных по темницам. А вот это вот что?