Налоговые консультанты и обновленный перечень льгот: Президенту представали три документа по раскрепощению бизнеса

Новости Беларуси. В Беларуси намерены расширить список видов деятельности для индивидуальных предпринимателей, которые не требует регистрации. Нововведения в налоговом законодательстве обсуждали 15 сентября на встрече у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О либерализации бизнеса не так давно уже говорили во Дворце Независимости, и вот сегодня Александру Лукашенко доложили о подготовке трех правовых актов, которые должны во многом изменить работу этой сферы. В продолжение разговора о либерализации бизнеса. Не так давно у Президента на эту тему состоялось совещание. И сегодня, уже после оживленных дискуссий, Александру Лукашенко представили сразу три готовых к подписанию документа. Во-первых, бизнес на селе. В последнее время торговых точек в малых населенных пунктах становится все меньше и меньше. То же касается общепита, да и бытовых услуг. Спрос невысокий, прибыли большой нет, с учетом налоговой нагрузки бизнесу просто не выгодно работать. В Вороновском райисполкоме ждут новый закон с нетерпением.

Олег Тарасов, заместитель председателя Вороновского райисполкома по вопросам экономического развития:

Конечно, мы возлагаем большую надежду и большие ожидания на этот указ, на то, что он будет все-таки принят и позволит активизировать деятельность предпринимателей в сельской местности, за собою потянет и вдохнет новую жизнь в село. Согласно документам, на селе должно оказываться 11 социально-значимых видов бытовых услуг. Но это на бумаге. А на деле с регистрацией предпринимательской деятельности в агрогородках вопрос стоит остро. Президент не раз отмечал, условия для жизни на селе должны быть не хуже, чем в городе. Нуждаться жители ни в чем не должны. Есть и еще один важный аспект – раскрепощение бизнес-инициативы позволяет создавать рабочие места.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Торговля, общественное питание, бытовые услуги очень важны и прежде всего в малых городах и на селе. Никому не надо это объяснять. Меры, которые мы будем предпринимать, должны быть обращены именно на этот сектор оказания услуг. Мы договаривались о том, что надо поснимать всякие бездумные, ненужные, тормозящие развитие, мешающие работать меры. Типа того, сколько холодильников иметь, где посуду мыть, куда идти, куда не идти, что нести и как нести. Надо делать это просто, но с санитарной точки зрения и организационных мер все должно быть абсолютно понятно для людей и безопасно. Вот вся концепция. Новый указ подразумевает налоговые преференции. Налог на прибыль для предприятий снизят до 6%, для ИП единый налог – до 1 базовой величины. Появится возможность освободить от уплаты НДС, а также налога на недвижимость и землю. А приобрести пустующие помещения можно будет по рыночной стоимости без проведения аукциона.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Большую дискуссию вызвали вопросы при обсуждении, как стимулировать развитие стационарной сети в малых населенных пунктах, в сельской местности. Проектом указа предложено юридическим лицам, осуществляющим розничную торговлю, доля которых в розничном товарообороте в пределах данного районного центра превышает 20%, дополнительно приобретать и арендовать торговую площадь в населенных пунктах до 2 тысяч квадратных метров. Работы Ксении Галковской известны далеко за пределами родного Гомеля. Стилист-визажист, специалист по микроблейдингу, прическам и прочим очень важным для любой женщины вещам хорошо знает, для скольких молодых и талантливых девушек оформление ИП, пусть и несложная, но все же бухгалтерия стали настоящим камнем преткновения на пути к мечте и собственному делу в красивом бизнесе.

Ксения Галковская, стилист-визажист:

Да, многих останавливает. Потому что существует еще бухгалтерский учет, который не все могут вести в наше время. Многие парикмахеры не владеют бухгалтерскими навыками и это останавливает, они поэтому не работают сами на себя. Без регистрации ИП. Так называемый заявительный принцип. Достаточно заплатить единый налог и заниматься любимым делом, зарабатывая при этом на жизнь. По мнению стилиста, новый указ обязательно простимулирует бизнес: конкуренция станет серьезней (на рынок придут те, кто до сих пор не решался), а следом за ней упадут и цены, что на руку рядовому клиенту. Кроме того, по законам рыночной экономики должно вырасти и качество оказываемых услуг. В перечне таких видов деятельности раньше было 18, теперь расширят до 30. Екатерина Жилянина, СТВ:

Добавят, например, дизайн интерьеров, пошив одежды, настройку музыкальных инструментов, распилку дров или кладку каминов. Это позволят выйти из тени парикмахерам, косметологам, под заказ готовить дома кулинарные изделия. В общем, легализовать все те услуги, которые по сути можно без вреда и особого риска для клиента оказывать в собственной квартире. А избежать ошибок и нарушений налогового законодательства теперь помогут консультанты. При разработке следующего указа белорусы пользовались международным опытом.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Республики Беларусь:

В качестве образца брался опыт Германии, где наиболее развита эта сфера деятельности. На сегодняшний день около 90 тысяч физических лиц осуществляют деятельность в качестве налоговых консультантов и более 7,5 тысяч юридических лиц. Субъекты хозяйствования практически не взаимодействуют с налоговой службой. Этим занимаются профессиональные посредники в лице налоговых консультантов. Поэтому мы должны двигаться по этому пути. Посредниками между налоговыми органами и бизнесом и в Беларуси теперь смогут стать консультанты. Претендовать на их роль будут не только бывшие налоговики, но и экономисты, юристы, бухгалтеры, в общем, любой специалист, сдавший экзамен в профильном ведомстве и получивший аттестат.