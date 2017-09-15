Андрей Кобяков: Беларусь заинтересована в конструктивном диалоге с международным бизнес-сообществом

Это ещё раз сегодня подтвердили в правительстве. Здесь прошла встреча с участниками конгресса промышленников и предпринимателей, который объединяет представителей более 20 стран. В условиях жёсткой конкуренции за финансы и технологии Беларусь постоянно улучшает инвестиционный климат и условия для развития производств. Премьер министр назвал и проекты, которые уже громко заявили о себе: Парк высокий технологий и индустриальная зона «Великий камень».