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Александр Лукашенко примет участие в активной фазе стратегического учения «Запад-2017»

15 сентября 2017 11:06
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Новости Беларуси. И сегодня стало известно, что в активной фазе совместного белорусско-российского стратегического учения «Запад-2017» примет участие Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко примет участие в активной фазе стратегического учения «Запад-2017»-1

С его ходом Президент и Главнокомандующий Вооруженными Силами ознакомится  на территории Беларуси.

Александр Лукашенко примет участие в активной фазе стратегического учения «Запад-2017»-3

Как уточнила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт: «Подобные масштабные белорусско-российские учения проводятся раз в два года поочередно на территории каждой из стран. В этот раз в центре событий именно территория Беларуси, а все остальные эпизоды учений носят второстепенный характер. Поэтому естественно, что именно в нашей стране ожидалось и участие двух президентов. Кстати, в адрес президента России Владимира Путина было направлено приглашение, но на данный момент официального ответа на этот счет не поступало. Ждем»  заявила Наталья Эйсмонт, подчеркнув, что независимо от формата участия российской стороны Александр Лукашенко однозначно будет присутствовать на учениях в Беларуси.

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Учения «Запад-2017»

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