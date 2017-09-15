«Людям надо дать работу и достойную заработную плату»: новых руководителей Червенского и Стародорожского районов представили в должности
Новости Беларуси. Повысить рентабельность сельскохозяйственного предприятий, нарастить внешнюю торговлю и сократить задолженность. Такие задачи перед новым руководителем Червенского райисполкома поставил губернатор Анатолий Исаченко, представляя его в должности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Перед коллективом – 36-летний Виталий Козлов. По образованию экономист. Последнее место работы – директор сельхозпредприятия «Шипяны» Смолевичского района.
Виталий Козлов, председатель Червенского райисполкома:
В первую очередь будем уделять внимание людям, которые живут на селе и смотреть, что им нужно, чем им можно помочь.
Николай Карпович теперь во главе Стародорожского райисполкома. Регион аграрный, здесь 13 сельхозпредприятий. Более 85% выручки дают доходы от реализации продукции животноводства. Нового председателя призвали полнее использовать экономический потенциал. Николаю Карповичу 38 лет, ранее он работал директором главного управления по строительству «Минскмелиоводхоз».
Николай Карпович, председатель Стародорожского райисполкома:
Людям надо дать работу и достойную заработную плату. И проконтролировать, как было сказано Президентом, ценообразование. Будет ценообразование, появится экономия, которую можно будет направить на заработную плату, на развитие населения.
Губернатор Анатолий Исаченко пожелал новым руководителям успехов в работе и обещал содействие со стороны областных властей в решении государственных задач.