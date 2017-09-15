«Людям надо дать работу и достойную заработную плату»: новых руководителей Червенского и Стародорожского районов представили в должности

Новости Беларуси. Повысить рентабельность сельскохозяйственного предприятий, нарастить внешнюю торговлю и сократить задолженность. Такие задачи перед новым руководителем Червенского райисполкома поставил губернатор Анатолий Исаченко, представляя его в должности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Перед коллективом – 36-летний Виталий Козлов. По образованию экономист. Последнее место работы – директор сельхозпредприятия «Шипяны» Смолевичского района.

Виталий Козлов, председатель Червенского райисполкома:

В первую очередь будем уделять внимание людям, которые живут на селе и смотреть, что им нужно, чем им можно помочь.

Николай Карпович теперь во главе Стародорожского райисполкома. Регион аграрный, здесь 13 сельхозпредприятий. Более 85% выручки дают доходы от реализации продукции животноводства. Нового председателя призвали полнее использовать экономический потенциал. Николаю Карповичу 38 лет, ранее он работал директором главного управления по строительству «Минскмелиоводхоз».