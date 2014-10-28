Хоккейный матч между командами Президента Беларуси и ветеранов сборной ОАЭ прошел в Абу-Даби

Новости ОАЭ. Сотрудничать в изучении космоса намерены Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты. Детали совместных исследований накануне обсудили представители белорусских организаций и их коллеги из Эмиратского института науки и технологии, а также космического агентства.

Минск и Абу-Даби будут реализовывать целый ряд проектов в экономической, инвестиционной и научно-технической сферах. Об этом удалось договориться во время продолжающегося рабочего визита Александра Лукашенко в Объединённые Арабские Эмираты.

Накануне в Абу-Даби также состоялся и товарищеский хоккейный матч между командой Президента Беларуси и ветеранами сборной Объединенных Арабских Эмиратов. Поединок на ледовой арене завершился со счетом 13:7 в пользу белорусской команды.

Александр Лукашенко забросил в ворота соперников 3 шайбы, 2 гола на счету его сына Николая.

Михаил Захаров, нападающий хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Неплохо. Здесь немножко тренерской не хватает руки. Они очень хорошо шайбу держат и очень мало лезут на ворота. Они, наверное, больше владели шайбой, чем мы. А наши хоккеисты сразу на ворота и броски. Все-таки Беларусь для них – это такая хоккейная держава. Тем более многие приезжали на чемпионат мира из этой команды, видели нашу «Минск-Арену», они были на матчах, присутствовали, их это впечатляет.

Ахмед Аль-Мазруи, генеральный секретарь правительства Абу-Даби, игрок команды ОАЭ по хоккею:

Прекрасно. У вас очень хорошая команда. Для нас большая честь играть с вашим президентом. И я надеюсь, что мы сыграем еще раз в четверг.

В сборной команде Эмиратов на лед выходили игроки, завершившие спортивную карьеру 4 года назад. Планируется, что эта игра не будет единственной, вскоре состоится еще один матч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.