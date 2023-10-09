«Надеяться на лучшее, но ожидать худшего». Как Беларуси выстраивать взаимоотношения с ЕС?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Сегодня достаточно дискуссионный вопрос касаемо того, как выстраивать с Евросоюзом взаимоотношения Республике Беларусь. После резолюции очень жесткой, крайне неприятной, несправедливой абсолютно многие белорусские политики утверждают: раз так, значит, закроем дверь, вас слушать не будем, абсолютно будем игнорировать. Но мне кажется, что сейчас еще есть шанс побороться за налаживание взаимоотношений, потому как Мирослав Радачовский не единственный депутат Европейского парламента со здравой, абсолютно адекватной, дружественной позицией в отношении Беларуси.