Стоит ли ожидать сближения между Словакией и Беларусью? Поговорили с депутатом Европарламента

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Как вы оцениваете перспективы формирования новой правящей коалиции, каких шагов стоит ждать от нового правительства в области внешней политики?

Мирослав Радачовский, депутат Европейского парламента (Словакия):

Приветствуем братский народ Беларуси. Прежде всего я хотел бы сказать, что партия «Словацкий патриот» – это не партия националистическая, это партия народная. Мы не любим националистические партии ни в какой стране мира, ни в Украине, ни в России, ни в других странах. Это страна народная, которая хочет мир между всеми народами. Словакия еще не сформировалась, но я думаю, когда у нас сформируется общение между европейскими странами...