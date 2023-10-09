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Стоит ли ожидать сближения между Словакией и Беларусью? Поговорили с депутатом Европарламента

09 октября 2023 15:31
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:
Как вы оцениваете перспективы формирования новой правящей коалиции, каких шагов стоит ждать от нового правительства в области внешней политики?

Стоит ли ожидать сближения между Словакией и Беларусью? Поговорили с депутатом Европарламента-1

Мирослав Радачовский, депутат Европейского парламента (Словакия):
Приветствуем братский народ Беларуси. Прежде всего я хотел бы сказать, что партия «Словацкий патриот» – это не партия националистическая, это партия народная. Мы не любим националистические партии ни в какой стране мира, ни в Украине, ни в России, ни в других странах. Это страна народная, которая хочет мир между всеми народами. Словакия еще не сформировалась, но я думаю, когда у нас сформируется общение между европейскими странами...

Стоит ли ожидать сближения между Словакией и Беларусью? Поговорили с депутатом Европарламента-4

Надежда Сасс:
Мирослав, знаю вас много лет, знаю, что вы всегда выступали за сотрудничество славянских народов. Эта идея близка и руководству Республики Беларусь, лично Президенту Александру Лукашенко. И неслучайно главный музыкальный фестиваль в стране называется «Славянский базар». Как вы думаете, стоит ли при новом правительстве ожидать сближения между Словакией и Беларусью как двумя славянскими странами?

Мирослав Радачовский:
Я всегда говорил, что надо сближаться со славянскими народами. Это не только моя личная мечта, это мечта большинства словацкого народа.

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# Международная политика # Надежда Сасс # Мирослав Радачовский # Фотофакт

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