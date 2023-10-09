Вадим Елфимов: «Украинцы умеют дезертировать виртуозно и с размахом»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная…

У каждой страны есть патриоты, ура-патриоты и патриоты на бегу. Последние (во всех смыслах) – «самые умные». Их кредо описано стихами: «Вперед, орлы, а мы за вами! Мы грудью постоим за вашими спинами!». Их можно назвать и шухер-патриотами. Они при малейшей опасности вопят «Шухер!» и разбегаются по щелям. Особенно много «шухеров» среди украинских националистов. Потому как клич их созвучен фамилии их же кумира – карателя Шухевича.

Но одно дело прыгать с факелами по мостовым Киева и Львова, а потом в уютном шинке под кружку зловонного самогона или понюшку кокаина расписывать, как бы они расправились с «клятыми москолями», и совсем другое – увидеть русских живьем, да еще при оружии. Тут своя вышиванка становится ближе к татуированному телу, а мозги почти проясняются. И чтоб в глаза не видеть своего врага, сразу ставшего нежеланным, ура-нацики банально бегут. Шаровары в руки – и назад! Самые богатые бегут в личных самолетах – там их таможня и погранцы не донимают. Кошельки поменьше бегут в личных авто – погранцы донимают, но вопрос утрясается за пару тысяч «баксов». Но все оказываются так или иначе не в лесу, не в погребе, а в Европе.

Дезертирство – старинный промысел украинских парубков. Украинцы умеют дезертировать виртуозно и с размахом. За долгую историю у них по этой части, чтоб оказаться вне части, накопился богатый опыт. Дезертирство стало их идеологией и искусством.