Минские фонтаны запустят 26 апреля

Новости Беларуси. В Минске продолжается благоустройство. Работы ведутся на центральных улицах, в парках, скверах, во дворах. Особое внимание и столичным фонтанам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работы по подготовке декоративных гейзеров, стартовавшие в начале марта, выполнены наполовину. Проводится очистка чаш от листвы и мусора, устанавливается насосное оборудование и электронные реле времени, которые снимали на зиму.