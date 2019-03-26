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Минские фонтаны запустят 26 апреля

26 марта 2019 21:28
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Новости Беларуси. В Минске продолжается благоустройство. Работы ведутся на центральных улицах, в парках, скверах, во дворах. Особое внимание и столичным фонтанам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минские фонтаны запустят 26 апреля-1

Работы по подготовке декоративных гейзеров, стартовавшие в начале марта, выполнены наполовину. Проводится очистка чаш от листвы и мусора, устанавливается насосное оборудование и электронные реле времени, которые снимали на зиму.

Минские фонтаны запустят 26 апреля-4

Перед подключением фонтанов специалисты дополнительно отрегулируют форсунки. К старту сезона в столице традиционно подготовят масштабную праздничную программу.

# Фонтаны Минска # общество # Фотофакт

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